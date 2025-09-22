El PSOE de Cádiz pide a la Junta que acepte la cesión del suelo del nuevo Hospital, con el fin de poder firmar el convenio

El secretario general del PSOE, de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido a la Junta de Andalucía que acepte la cesión de los antiguos suelos de CASA para la construcción del futuro Hospital de Cádiz con el fin de poder firmar el convenio entre las administraciones. El diputado nacional ha agradecido «la predisposición» del alcalde de Cádiz, Bruno García, quien «en este caso sí le ha dado esa parte de responsabilidad que requiere toda persona pública a la hora de asumir ese ofrecimiento de esos terrenos y de cumplimentar ese convenio», y además se ha alegrado por el ofrecimiento para que la firma del documento tenga lugar en el Ayuntamiento.

Ruiz Boix confía en que la visita por parte del presidente de Juanma Moreno a Puerto Real por la inauguración del Centro de Fabricación Avanzada (CFA) sirva, además, «para afianzar ese compromiso, para asumir ese convenio y no para generar dudas sobre los aprovechamientos urbanísticos que de esa parcela puedan estar en cualquier otro lugar o en cualquier otro espacio dentro de la normalidad institucional y dentro de lo que es el respeto a los patrimonios de cada una de las instituciones«.

«La solución es que el presidente de la Junta de Andalucía anuncie, cuando se viene trabajando ya en la elaboración de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía del año 2026, la cuantía necesaria para la redacción del proyecto del Hospital Nuevo de Cádiz«, ha afirmado el secretario general del PSOE de Cádiz.

Desde el grupo socialista confían en que la inversión que se realice desde la Junta para el futuro hospital sea «similar a la del tercer Hospital de Málaga, de 600 millones de euros», y que haya «un gasto plurianual. Sabemos que no se van a ejecutar los 600 millones el próximo año».

«Si somos capaces de firmar ese convenio en los próximos dos meses en ese plazo que ha ofrecido Zona Franca, si la Junta de Andalucía se aviene y si Juan Manuel Moreno por fin comienza a cumplimentar los compromisos con los habitantes, sería interesante que además viniese acompañado de una cifra de una inversión mínima de 600 millones de euros en el nuevo hospital de Cádiz», ha reiterado Ruiz Boix.

