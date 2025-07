Prueba las hamburguesas de moda en Cádiz y alucina: «No tiene sentido que por menos de diez euros...»

Las hamburguesas han evolucionado desde sus orígenes en la comida rápida hasta convertirse en un producto gourmet. Hoy en día, se han convertido en un icono gastronómico, con propuestas tradicionales y otras más experimentales. Desde las clásicas con carne de vacuno hasta opciones vegetarianas o veganas e incluso algunas mezclan el sabor salado con el dulce e incluyen en sus ingredientes galletas o chocolate.

El creador digital 'Cenando con Pablo' ha publicado recientemente un vídeo en su perfil en redes sociales donde prueba las hamburguesas de uno de los locales de moda en Cádiz: Street Food Burger.

Pablo, popular en redes por sus vídeos en los que recorre la geografía española probando platos suculentos de restaurantes, pide varias hamburguesas de la carta, entrantes y postres.

Destaca «su famosa Gamberra 2.0 y su Tarta de Queso de Pistacho que es para gritar y que te escuchen a kilómetros de lo buena que está», publica este influencer gastronómico.

No obstante, Pablo alucina con uno de los entrantes, un plato de nachos. «Esto es una ida de olla, no tiene sentido que por menos de diez euros te pongan este entrante de nachos que no es para dos, es para tres, pero si lo pides solo ya has cenado con esto», comenta sobre el plato, del que dice que que «por tu bien debes compartirlo, pero querrás comer más cantidad».

