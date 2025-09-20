capital
Programación de Cádiz Romana para este sábado: desfiles, cómics, talleres, recreaciones históricas y hasta un banquete imperial
La agenda para la segunda jornada del evento se presenta con una amplia oferta para todos los públicos
Cádiz se pone la túnica romana y viaja a su pasado
El alcalde de la ciudad, Bruno García, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Maite González, el arqueólogo municipal José María Gener, el ilustrador Fabio Castro, la diseñadora gráfica e ilustradora Raquel Jove, y Pablo Aparicio, representante de la empresa 3D Stoa Patrimonio y Arqueología, inauguran este sábado 20 de septiembre, a las 12.30 horas, en la Casa del Obispo, la exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo (Monumento funerario fenicio y Santuario Salutífero romano)'. La entrada será por el Espacio Entrecatedrales.
Será un acto más de los muchos que van a celebrarse durante la segunda jornada de Cádiz Romana.
Agenda de actos para este sábado 20 de septiembre
La agenda de actos de este sábado es la siguiente:
-!Ave Cómic! Ilustrando Gades
Cómic en Vivo donde cada dibujante ilustrará dos páginas de cada escena. Habrá tres premios: 1º premio
1.000 €, 2º premio 500 €, 3º premio 250 €. Se editarán
1.000 ejemplares de un cómic con las 28 páginas seleccionadas. La portada será ilustrada por Fran Galán. Horario: de 11:00 a 18:00 h.
Plaza de Mina (frente al Museo Provincial).
-Talleres infantiles de temática romana
Todos los públicos.
Horario: de 10:00 a 20:00 h.
Plaza de Mina.
-Proyección de audiovisual: «El imperio romano en Cádiz»
Familiar e infantil y posterior visita gratuita al Yacimiento arqueológico Gadir.
Hora: 11:00 h.
Teatro del Títere La Tía Norica.
-Proyección de audiovisual: «Cádiz, hace más de 2000 años» Todos los públicos.
Hora: 11:30 h. (Duración: 19 minutos)
Teatro del Títere La Tía Norica.
-Escenificación de recreación histórica: Arcana Mundi, La magia en el mundo grecorromano
Hora: 11:30 h.
Patio Castillo de Santa Catalina.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
-Proyección documental, festival Alcances: «Ingeniería Romana, Las ciudades»
Hora: 12:00 h. (Duración: 107 minutos)
Teatro del Títere La Tía Norica.
-Inauguración recreación histórica vida en el campamento romano: «Castra y Cannaba»
Horario: de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.
Baluarte de la Candelaria.
-Cortejo Romano
Itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos.
Hora: 12:00 h. (Duración: 20 minutos)
Palacio del Marqués de Recaño.
Espectáculo «Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones» Hora: 15:00 h. (Duración: 30 minutos)
Interior del Mercado Central de Abastos.
-Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades
Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica.
Hora: 13:30 h.
Patio Casa del Obispo (Calle Miguel Lainez Capote) Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada (Espacio Entrecatedrales).
-Espectáculo «Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones»
Hora: 15:00 h. (Duración: 30 minutos)
Interior del Mercado Central de Abastos
-Conferencia: «El legado de Columela, la aportación de Gades a la enología universal»
Ponente: Manuel León Béjar, Arqueogastronomía - Grupo de investigación ingeniería Química y tecnología de alimentos UCA.
Hora: 17:30 h.
Teatro del Títere La Tía Norica.
-Ruta guiada a pie, «siguiendo las huellas romanas»
Hora: 18:00 h.
Domus Balbi (Plaza San Antonio)
Inscripciones en la oficina de Turismo.
-Escenificación de recreación histórica: «Procesión de Triunfo de Balbo el Menor»
Itinerario: salida desde Baluarte de la Candelaria, Alameda
Hermanas Carvia Bernal, Paseo Carlos III, Plaza Rocío Jurado, C/ Beni de Cádiz, Mentidero, Veedor, Plaza San Antonio, C/ Ancha, Calle Novena, Plaza del Palillero, Columela, Pza. de Topete, C/ Compañía, Pza. de la Catedral, Pelota y San Juan de Dios.
Hora inicio: 18:30 h. Hora fin: 20:30 h.
Inicio en Baluarte de la Candelaria.
-Visita teatralizada «Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones» Evolución y desarrollo histórico del Gades romano.
Hora: 19:30 y 21:30 h.
Teatro Romano. Entrada gratuita hasta completar aforo.
-Desfile de legiones romanas:«Legio X Gemina y Legio V Alaudae»
Itinerario: Plaza San Juan de Dios, calle San Juan de Dios, Mesón, San Antonio Abad, Pomponio Mela, Pelota, Pasaje Arco del Pópulo, Pozo, Posadilla, plazuela de San Martín, pasaje Arco de la Rosa, plaza de la Catedral, Compañía, Columela, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla,
Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria.
Hora inicio: 20:30 h.
Inicio en Plaza San Juan de Dios.
-Cena Romana «Convivium romano»
Banquete en la Roma imperial teatralizado con danza, música, número aéreo, acrobáticos, fuego y actuaciones. Solidaria a favor de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz.
Hora: 21:00 h.
Castillo de Santa Catalina.
Entrada 50€ www.grupoarsenio.com/producto/cena-convivium-romano/
Exposiciones
Este sábado abrirán también las siguientes exposiciones:
-Exposición «Ars Culinaria, Garum y Crustulum»
(Del 20 al 28 de septiembre)
Horario: de 10:00 a 22:00 h.
Calle Ancha.
-Exposición «El acueducto y la calzada de Gades»
(Del 20 de septiembre al 28 de febrero de 2026) Horario: de 10:00 a 22:00 h.
Torreón de la Puerta de Tierra.