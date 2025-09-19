Cádiz se pone la túnica de romano y viaja a su pasado

Cádiz vuelve a ser Gades. Los romanos han tomado las calles de la ciudad, aunque esta vez sea por nueve días. Con túnica, toga y sandalias, decenas de gaditanos asistieron a las gradas de un simbólico Teatro Romano de Cádiz, erigido en plena plaza de San Juan de Dios, donde se celebró la llegada de los romanos en el 206 a.C, tras vencer a los cartagineses. La expectación era máxima para presenciar el espectáculo inaugural de 'Gades, Cádiz Romana 2025', la segunda edición del programa cultural del Ayuntamiento de Cádiz 'Orgullos@s de nuestra historia', que comenzó minutos antes con el desfile glorioso de una centuria romana, presidida por el general Escipión El Africano a lomos de un enorme elefante mecanizado que atraía todas las miradas.

La comitiva, formada también por militares y ninfas, inició su camino hasta la plaza de San Juan de Dios pasadas las 18:00 horas. Mayores y pequeños se echaron a la calle para no perderse un desfile marcado por el paso imponente del elefante y el baile de las ninfas. A su llegada, se encontrarían con una plaza impaciente por 'celebrar' el pacto sin sangre que trajo bajo el brazo Escipción El Africano, el Foedus Gaditanus. Autonomía a cambio de lealtad. «¿Gadir, aceptáis el pacto?».

Espectacular acogida por parte de los gaditanos

El pueblo respondió con gritos y aplausos y cañones de pétalos de rosas llenaron la plaza de color y alegría. Fue en ese momento cuando Gadir pasó a escribir la siguiente página de su historia bajo el nombre de Gades, que se convertirá en un vibrante centro comercial, conectando el Mediterráneo con las riquezas del Atlántico, como la plata y el estaño. «¡Ciudadanos de Gades! ¡Y digo Gades, la que desde hoy, será corazón de Hispania y perla del Imperio!», exclamó Escipión para acto seguido anunciar el inicio de los Juegos de la Victoria de Gades para «honrar» el «valor», la «lealtad» y la «sabia elección» del pueblo. «Que la arena se llene de coraje, destreza y nobleza».

El ambiente era festivo. Las ninfas bailaban y tiraban pétalos de rosas y nueve musas de las artes, cada una con su instrumento y vestidas de blanco, encandilaron al público, al igual que Baco, encarnado por Selu, que con su humor despertó las risas del respetable. Tras la presentación de las musas y sus interpretaciones de comedia y tragedia, llegó el momento de la acción: el combate de los gladiadores. El sonido del metal de las armaduras resonaba al intentar alcanzar a su rival y el público del Teatro animaba a su favorito. Pero al final los dos cayeron rendidos y besaron el suelo de Gades.

«Que se lleven a estas dos criaturitas al santuario», dijo Dionisia. Uno de los momentos más emocionantes fue la entrada triunfal de Julio César, acompañado por un grupo de soldados romanos y una música épica. «Cuando el destino me coloque en la cima, esta ciudad, Gades, será libre, aliada de Roma por siempre», manifestó. Y una vez que toda la grada cantó al unísono el himno «Gades Romana» dio comienzo las fiestas del Gades Romano.

El levante, que obligó posponer al sábado la instalación del faro situado frente a la Puerta de Tierra, así como la bandera de Cádiz Romana que irá en la Plaza de Sevilla, permitió desarrollar sin inconvenientes el acto inaugural de 'Gades, Cádiz Romana 2025', que llenó de vida la plaza San Juan de Dios y sus inmediaciones.

De esta manera, Cádiz dio el pistoletazo de salida por todo lo alto a un viaje a su pasado que culminara el 28 septiembre, cuando finalice la segunda edición de 'Cádiz, orgullos@s de nuestra historia', cuya programación está cargada de actividades como conferencias, escenificaciones de la época romana, proyecciones audiovisuales, rutas temáticas o desfiles.

