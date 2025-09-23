Programación de Cádiz Romana para este martes 23 de septiembre

La programación de Cádiz Romana continúa este martes 23 de septiembre en Cádiz con distintos actos previstos.

- Charla: «Eros y Psique. Género, sexualidad y sexo en el mundo clásico». Hora: 17:00 h. Calle Ancha 16.

- Ruta guiada a pie, «Siguiendo las huellas romanas». Hora: 18:00 h. Domus Balbi (Plaza San Antonio). Inscripciones en la oficina de Turismo.

- Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia»

· Conferencia: «Personajes ilustres nacidos en Gades: Los Balbo, Moderato, Columela». Ponente: Sandra Ramos Maldonado, catedrática de Filología Latina en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Cádiz. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

· Conferencia: «El Teatro de Balbo: principal testimonio de la romanidad de Cádiz». Ponente: Juan de Dios Borrego de la Paz. Doctor por la Universidad de Córdoba con la tesis «La génesis del modelo arquitectónico teatral en la Bética». El teatro romano de Cádiz (2013). Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

- Escenificación de recreación histórica: 'La medicina y su entorno natural en Gades': Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. 21:00 h. Patio Casa del Obispo (Calle Miguel Laínez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.

- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: «Cocina romana y los usos del garum en la gastronomía romana. Ars Culinaria». Cata técnica de distintas elaboraciones culinarias romanas como moretum, pullmentum, lengua con oxygarum, caballa alejandrina y dulcia domestica. La degustación estará acompañada de maridaje de vino ecológico con crianza biológica bajo de velo de flor (variedades de perruno, cañonazo, barceloné, mantúo y palomino) y vino de violetas. Junto con el panis crustulum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. COMPRAR

