Así afectará al tráfico y a los autobuses la preparación del espectáculo final de Gades Romana 2025 desde el miércoles 24 hasta el sábado 27 de septiembre

El espectáculo de clausura de Gades Romana se prepara en Puerta de Tierra

Con motivo del desarrollo de los actos celebrados dentro del programa municipal 'Orgullos@s de nuestra historia', dedicada a Cádiz Romana, está previsto que se lleven a cabo cortes de tráfico los próximos días 24, 25, 26 y 27 de septiembre para la celebración del espectáculo de clausura 'Foedus, Gaditanorum'.

Cortes previstos

Miércoles 24 de septiembre

Se realizarán cortes de tráfico entre las 17:00 h y las 03:00 h en el acceso desde la calle Barcelona hacia la calle Acacias, quedando por tanto igualmente cortado el carril de giro desde Puertas de Tierra (sentido salida de la ciudad) hacia la calle Acacias en la Plaza de la Constitución.

Jueves 25 de septiembre

Se realizarán cortes de tráfico entre las 17:00 h y las 02:00 h en el acceso desde la calle Barcelona hacia la calle Acacias, quedando por tanto igualmente cortado el carril de giro desde Puertas de Tierra (sentido salida de la ciudad) hacia la calle Acacias en la Plaza de la Constitución.

Además, entre las 21:00 h y las 24:00 h se añadirán los siguientes cortes de tráfico:

-Plaza de Santa Elena, acceso a la Avenida de Andalucía (a la altura de las Puertas de Tierra).

-C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar)

-C/ Santa María del Mar, se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la Avda. Alcalde Manuel de la Pinta.

-Avda. Andalucía, se cortará el tráfico a la altura de Calle Santa Cruz de Tenerife.

-Avda. Bahía Blanca, se cortará el tráfico en la esquina C/ Acacias.

-Acceso desde la calle Acacias hacia la Plaza de la Constitución.(lateral Hacienda)

Viernes 26 de septiembre

Se realizarán cortes de tráfico entre las 15:30 h y las 02:00 h en:

-Plaza de Santa Elena, acceso a la Avenida de Andalucía (a la altura de las Puertas de Tierra).

-C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar)

-C/ Santa María del Mar, se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la Avda. Alcalde Manuel de la Pinta

-Avda. Andalucía, se cortará el tráfico a la altura de Calle Santa Cruz de Tenerife.

-Avda. Bahía Blanca, se cortará el tráfico en la esquina C/ Acacias.

-Plaza Constitución con C/ Acacias, acceso lateral Hacienda

-Acceso desde la calle Acacias hacia la Plaza de la Constitución. (lateral Hacienda)

Sábado 27 de septiembre

Se realizarán cortes de tráfico entre las 15:30 h y las 04:00 h en:

-Plaza de Santa Elena, acceso a la Avenida de Andalucía (a la altura de las Puertas de Tierra).

-C/ Barcelona (esquina con Paseo Marítimo y esquina con c/ Santa María del Mar)

-C/ Santa María del Mar, se impedirá el acceso de tráfico desde la confluencia con la Avda. Alcalde Manuel de la Pinta

-Avda. Andalucía, se cortará el tráfico a la altura de Calle Santa Cruz de Tenerife.

-Avda. Bahía Blanca, se cortará el tráfico en la esquina C/ Acacias.

-Plaza Constitución con C/ Acacias, acceso lateral Hacienda

-Acceso desde la calle Acacias hacia la Plaza de la Constitución.(lateral Hacienda)

Los accesos tanto a parkings públicos como privados pueden quedar cortados (dentro de los tramos horarios anteriormente indicados) por la preparación o celebración del evento. Por ello, se solicita a los conductores que realicen una previsión en sus desplazamientos por la zona para evitar quedar afectados.

El corte de tráfico será realizado por la Policía Local, que decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la asistencia de público y la evolución del evento.

Por otro lado, los estacionamientos en las zonas anexas a las Puertas de Tierra – Plaza Constitución (lugar de celebración del evento), quedarán prohibidos los días 26 y 27 de septiembre, informándose mediante señalización excepcional en los distintos tramos.

Entre otras zonas en las que quedará prohibido el estacionamiento se encuentra la calle Virgen del Perpetuo Socorro, Avenida de Andalucía (parcial), calle Barcelona (parcial) y Plaza de la Constitución.

Se ruega, tanto a los usuarios de vehículos como a peatones, sigan las indicaciones dadas, en cada momento, por la Policía Local y por los responsables del evento.

Afecciones a líneas de autobús

Miércoles 24 de septiembre

- Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto. De 17:00h a fin de servicio, dirección exterior, desvío por Cuesta de las calesas, carretera de Astilleros a su recorrido habitual.

- Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. De 17:00h a fin de servicio, dirección exterior, desvío por carretera de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

- Línea 2. Plaza España Puntales Loreto. Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander, las cuales serán trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre respectivamente.

- Línea 3. Plaza España Barrida Paz Puntales. Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete, Ciudad de Santander, las cuales serán trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano respectivamente.

Jueves 25 de septiembre

AUTOBÚS URBANO

- Línea 1.- Plaza de España- Cortadura. (De 21 horas a 24 horas)

Dirección Interior: desvío por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

- Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto

Dirección Exterior (de 17:00h a fin de Servicio): desvío por Cuesta de las Calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Interior (de 21:00h a fin de servicio), desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

- Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. (De 21:00h a fin de Servicio), desvío (en ambos sentidos) por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

- Línea 7.- Gta. Ana Orantes- Simón Bolívar. (De 21:00h a fin de servicio), dirección Interior por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

- Línea 1 Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

- Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra).

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander serán trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

- Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

- Línea 7 Gta. Ana Orantes Simón Bolívar. Dirección interior: Cuarteles, Comisaria y Avda. Andalucía (trasladadas a Avda.Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

AUTOBÚS INTERURBANO

- Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) (De 21:00h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Viernes 26 de septiembre

AUTOBÚS URBANO

- Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

- Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto (De 15:30h a fin de servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

- Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales (De 15:30h a fin de servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

- Línea 7.- Gta. Ana Orantes- Simón Bolívar (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

- Línea 1 Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

- Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

- Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

- Línea 7 Gta. Ana Orantes Simón Bolívar

Dirección interior: Cuarteles, Comisaria y Avda. Andalucía (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra).

AUTOBÚS INTERURBANO

- Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) De 15:30h a Fin de Servicio

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Sábado 27 de septiembre

AUTOBÚS URBANO

- Línea 1.- Plaza de España- Cortadura (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

- Línea 2.- Plaza de España- Puntales- Loreto. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: desvío por desvío por Avda. de la Guardia Civil, Carretera de Astilleros, Cuesta de las Calesas a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Cuesta de las calesas, Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

- Línea 3.- Plaza de España- Barriada De la Paz- Puntales. (De 15:30h a Fin de Servicio)

Desvío en ambos sentidos por Ctra. de Astilleros a su recorrido habitual.

Paradas afectadas

- Línea 1. Plaza España Cortadura (ambos sentidos). Cuarteles, Comisaria, Avda. Andalucía, Puertas de Tierra y Renfe (todas ellas trasladadas a Avda. Sanidad Pública y Carretera de Astilleros)

- Línea 2 Plaza España Puntales Loreto.

Dirección Interior: Tolosa Latour 1, Tolosa Latour 2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra (Niño Jesús), Acacias, Brunete y Ciudad de Santander trasladadas a Puertas de Tierra (Audiencia), Carretera de Astilleros y Vicente Aleixandre.

- Línea 3 Plaza España Barriada Puntales

Dirección Interior: Tolosa Latour1, Tolosa Latour2, Juan Ramon Jiménez, Avda. Andalucía (trasladadas a Avda. Sanidad Pública, Carretera de Astilleros y Puertas de Tierra)

Dirección Exterior: Puertas de Tierra, Acacias, Brunete y Ciudad de Santander (trasladadas a Trocadero, Carretera de Astilleros y San Severiano)

AUTOBÚS INTERURBANO

- Línea M-010 y M-011.- Cádiz San Fernando (Norte-Sur) (De 15:30h a Fin de Servicio)

Dirección Interior: por Avda. de la Constitución 1812, Avda. Sanidad Pública, Avda. de la Guardia Civil, Ctra. De Astilleros a su recorrido habitual.

Dirección Exterior: desvío por Ctra. De Astilleros, Sanidad Pública, C/ Pueblo Gitano, Doctor Gómez Plana a su recorrido habitual.

Para el resto de afecciones a líneas del servicio de transporte interurbano puede consultar la web del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/)