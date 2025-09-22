Cádiz
Programación de Cádiz Romana para este lunes 22 de septiembre
La presentación del sello «Gades, Cádiz Romana», la ruta a pie «Siguiendo las huellas romanas»... y todos los actos previstos para esta jornada
La vida de los romanos... en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz
La programación de Cádiz Romana continúa este lunes 22 de septiembre con distintas propuestas.
Agenda de actos para este lunes 22 de septiembre
- Presentación de TuSello «Gades, Cádiz Romana», por la Sociedad Filatélica Gaditana. Hora: 12:00 h. Calle Ancha 16
- Charla: «La mujer romana. Femina aut Mulier». Hora: 17:00 h. Calle Ancha 16
- Ruta guiada a pie, «Siguiendo las huellas romanas». Hora: 18:00 h. Centro Andaluz de Arqueología Subacuática (Antiguo Balneario de la Palma). Inscripciones en la oficina de Turismo.
- Ciclo de Conferencias «Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia»
· Conferencia: «El legado de Roma en Hispania». Ponente: Javier Andreu Pintado. Catedrático de Historia Antigua y director del Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra, presidente de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Hora: 18:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.
· Conferencia: «La mujer en Gades». Ponente: Mercedes Oria Segura. Catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.
- Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones'. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Hora: 19:30 y 21:30 h. Teatro Romano. Entrada gratuita hasta completar aforo.
- Escenificación de recreación histórica: 'La medicina y su entorno natural en Gades': Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. 21:00 h. Patio Casa del Obispo (Calle Miguel Laínez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo por orden de llegada.
- Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar: «Producción y consumo de vino en la península ibérica «In vino veritas». Cata técnica de cuatro vinos reconstruidos según los tratados técnicos agrícolas de época romana: vinos con un complejo proceso de elaboración en cella vinaria, vino condita de rosas, Vino de fermentación lenta y crianza oxidativa fermentado en dolium de cerámica, y blanco Columella. La degustación estará acompañada de maridaje de productos cárnicos envasados con garum, bulbas y queso fermentado con miel junto con el panis crustulum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€.