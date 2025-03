Antonio Orozco sobre lienzo gaditano, la portada de un disco que da que hablar: «Ha sido un honor»

Cádiz es ciudad de arte y de artistas. Al menos siempre ha trascendido así gracias a la gran cantidad de personas que son capaces de subirse a un escenario y cantar bien, demostración clara es el Carnaval, pero también es un lugar donde surgen personas que pasan las fronteras de Cortadura gracias a otras disciplinas artístistas, veáse la pintura.

Es el caso del gaditano Pepe Baena. Antiguo alumno del Colegio Argantonio que ha visto como en los últimos años su trabajo está yendo a más y cogiendo más relevancia, sobre todo a raiz del último, la portada del nuevo disco del cantante Antonio Orozco.

«La verdad que estoy contento. Todo me está viniendo a la vez y me siento un privilegiado. Antonio vino a Cádiz en el mes de octubre, quedamos y me estuvo contando el proyecto. El disco lo estrena en abril pero ya se ha visto lo que es la portada. Él quería un retrato suyo básicamente y me lo encargó a mí«, reconoce.

¿Cómo llega un artista de Cádiz hasta otro artista del nivel de Orozco? «Tenemos un amigo en común y ese amigo le había regalado varios cuadros mios. Ya me estaba siguiendo en redes y tal, y al final pues me hizo este encargo que para mi ha sido un auténtico honor. Que un músico de esta categoría piense en tí para la portada de un disco es algo increíble». ¿Le ha gustado? «Me ha dicho que sí. No era fácil por la presión que tienes encima pero una vez que te pones ya sigues trabajando y cuando lo acabas te liberas mucho».

A través de sus redes, Orozco ha querido reconocer el trabajo del gaditano, al que ha descrito como «uno de los artistas más influyentes de esta época».

Baena explica cómo ha sido el proceso creativo hasta llegar a una portada que es en definitiva un retrato del cantante al más puro estilo de este pintor gaditano. «Le hicieron una sesión de fotos en Madrid y tras seleccionar varias fotos me quedé con una que me ha ayudado para la pintura. Yo hago realismo y pinturas figurativas. No es lo mismo ver el cuadro en persona que en redes sociales, siempre se aprecian muchas cosas cuando se ve un cuadro en persona», explica.

La gran referencia de este artista es uno del nivel del sevillano Diego Velázquez. «Siempre lo tengo en mi cabeza, es mi auténtica referencia». Todo, entendiendo que un pintor no debe perder su manera de concebir este arte. «Yo tengo mi estilo y trato de llevarlo a cabo en cada obra. Es lo que a mi me gusta pintar y tengo la suerte que le gusta a la gente. No pienso nunca en modas ni nada de eso».

Pasión tardía por la pintura

La obra de Baena ha ido más allá. Su talento para capturar la belleza de lo habitual le ha valido premios como el Nacional de Pintura Ciudad de Melilla y el Antonio López García de Tomelloso. Obras que quedan reflejadas con el l bodegón de Cruzcampo que reza en el Edificio Comes. Una pintura enorme que tapa dicho inmueble. «No voy a tener nunca una obra mía tan grande», reconoce entre risas. «Me lo propusieron y aunque era un tipo de cuadro que yo había hecho antes también fue un reto. Le dí un toque carnavalero. Vivo en el centro y lo he visto muchas veces, la verdad».

Bodegón de Cruzcampo de Pepe Baena l.v.

La pasión por la pintura de Baena ha sido de nacimiento pero hasta hace poco no le vio color, nunca mejor dicho. «Tengo algunas cosas más que saldrán dentro de poco. La verdad que estoy trabajando mucho. A mi me llega esta pasión con 31 años. Siempre me ha gustado y comencé a ver que se me daba bien o que a la gente le gustaba. Puedo decir que se puedo vivir de esto, aunque yo también trabajo en la Diputación de Cádiz».

«Cada uno tiene su estilo propio. Es una suerte que alguien vea un cuadro y diga este es de Pepe Baena. Yo lo que hago es pintar la vida y el entorno, además vivimos en una ciudad que te inspira mucho. Casi todo lo que pinto es Cádiz», explica este artista gaditano.

Y si se le pregunta qué le gustaría pintar en el futuro, Baena, con ADN cadista, tiene claro que un ascenso del Cádiz sería factible, pero «mucho más complicado sería pintar algo que me encantaría: el 'Cholo' Simeone levantando una 'Champions'«, concluye entre risas.