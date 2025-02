Políticos que sí dimitieron en Cádiz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajó el balón al piso hace dos jueves en pleno partido de la vida política. A los cinco días, levantó la cabeza y avanzó. Cachita a la mayoría de los medios de comunicación, por no decir a la totalidad, pero a los ciudadanos detractores de su gestión, mayoría o totalidad, no se la coló por debajo de las piernas. Tras su carta de ese jueves y el anuncio de su posible dimisión, «necesito reflexionar si debo continuar al frente del Gobierno», lo esperado por sus muchos detractores y sorpresa para sus fieles seguidores: no hubo dimisión, no se escribió la última página del manual de supervivencia.

Pedro Sánchez comunicó este pasado lunes que seguirá al frente del gobierno de España tras un sinfín de especulaciones sobre su futuro. La semana pasada, el presidente del Gobierno explicó que cancelaba todos sus compromisos oficiales después de que un tribunal abriera una investigación inicial sobre su esposa, Begoña Gómez, por acusaciones de tráfico de influencias.

Sánchez, en el poder desde 2018, calificó las acusaciones como una campaña de acoso orquestada por medios de derecha. «Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará, llevamos 10 años sufriéndola», vino a decir. «Podemos con ella», agregó con su manual de supervivencia bajo el brazo.

Su decisión de la semana pasada de tomarse un tiempo en sus funciones para reflexionar sobre si continuaría al frente del gobierno fue una sorpresa incluso para personas de su propio partido: el PSOE. Muchos esperaban su dimisión, pero finalmente todo ha quedado en un amago que sólo él sabe con qué intenciones se ha hecho. Críticas no ha habido pocas.

Siempre se ha dicho que dimitir es un nombre ruso. Mientras en otros países los políticos presentan su renuncia ante cualquier caso medio ilegal o poco ético que les salpique, en España es difícil ver a políticos presentar una renuncia. Como se suele decir también, no se les echa ni con agua caliente. Se piden más dimisiones que las que se producen. Por seguir con términos futbolísticos, ganan por goleada.

Pero hay casos. Y los hay en Cádiz. El amago de Pedro Sánchez invita a recordar a casos de políticos en la capital gaditana que sí dieron un paso al lado. Desde el adiós de varios concejales durante el Gobierno de Teófila Martínez en la ciudad a la sonada dimisión de David Navarro, desencantado de la política, como miembro del equipo de Gobierno de José María González 'Kichi'.

El doble mandato de 'Kichi'

La dimisión más reciente y sonada, la que se recuerda con mayor claridad, fue la de David Navarro Vela. En agosto de 2020 puso su cargo a disposición del entonces alcalde de Cádiz, José María González, y renunciaba a su acta como concejal del Ayuntamiento.

Quien fuera concejal de Presidencia, Comercio y Consumo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tráfico optaba por dimitir tras más de cinco años formando parte del equipo de Gobierno de 'Kichi'. De pieza clave a perder peso, Navarro acabó arrojando la toalla pese a que anunció que jamás se iría de la política sin haber vendido antes el hotel del estadio, un hotel que finalmente fue adquirido por el Grupo Luna pero que aún, con los dos pies en 2024, no ha comenzado las obras.

«Han sido algo más de cinco años, en los cuales he tenido el orgullo e inmenso honor de representar a mi ciudad y trabajar por ella. Lo que empezó como una experiencia nueva y gratificante en mi vida, se ha transformado en una actividad que no me genera la suficiente ilusión y motivación. Y eso no se lo merece mi ciudad. Si no se está al cien por cien, o incluso por encima de ese porcentaje como creo que he estado en estos años, ni se debe ni se puede estar en una tarea tan singular y honrosa como es intentar luchar por los intereses de Cádiz«, resumía David Navarro en su adiós.

Navarro fue el concejal estrella del primer equipo de Gobierno de 'Kichi' ostentando delegaciones con un gran peso como Economía y Hacienda, Personal, Seguridad Ciudadana o Patrimonio, además de estar al frente de las empresas públicas Emasa, Eléctrica de Cádiz o la sociedad Cádiz 2012.

Asumió la venta del módulo hotelero de la Tribuna del estadio, reto que no terminó de rematar a pesar de pregonar a viva voz en innumerables ocasiones que la enajenación del espacio estaba muy cerca y que eran muchos los inversores que se interesaron por el mismo.

Sus continuos enfrentamientos con los grupos de la oposición tanto por el hotel del estadio como por su gestión económica al frente de las cuentas municipales le llevaron a ser protagonista de un Pleno extraordinario en el que el PSOE pedía su reprobación. La propuesta fue respaldada por el resto de los grupos de la oposición, PP y Ciudadanos.

En el segundo mandato de José María González en la ciudad, la situación de David Navarro dio un giro de 180 grados. Ocupó el puesto número 5 en las listas de Adelante Cádiz, por detrás de su eterno 'rival' Martín Vila, que ocupó el tercer puesto.

David Navarro renunció a su cargo dejando pendiente tanto la venta del hotel del estadio como la resolución del conflicto con la Policía Local, en pie de guerra con el equipo de Gobierno. Tampoco logró cerrar el nuevo contrato de limpieza y recogida de basuras de la ciudad, eternamente prorrogado.

El adiós de David Navarro fue el segundo que se produjo en el equipo de Gobierno de 'Kichi'. Un año antes, en octubre de 2019, la concejal de Mayores, Distritos y Bienestar Animal, Teresa Almagro, presentaba su denuncia argumentando el «desgaste que implica la escasez de recursos municipales» para impulsar las delegaciones de las que era responsable. Su puesto fue ocupado por el siguiente en la lista, Francisco Cano, que ya estaba en el Ayuntamiento como asesor de la también concejal Lola Cazalilla.

El Gobierno de 'Kichi' se saldó con más renuncias por unos u otros motivos: las de Manuel González Bauza o Eva Tubío.

La primera víctima del gobierno de Podemos en Cádiz fue el concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, que causaba baja de la corporación municipal después de que el alcalde le comunicara «la conveniencia» de que dejara su puesto.

El edil fue reprobado días antes por la oposición en el Pleno municipal tras los escándalos que le implicaban en una trama con la contrata de basuras Sufi-Cointer. Y, después de las declaraciones que hizo en ese Pleno y tras hablarlo con el entonces alcalde, optó por presentar formalmente una dimisión que le fue aceptada.

Ana Camelo puso fin a su aventura política al finalizar el primer mandato de 'Kichi', pero con Eva Tubío pasó algo diferente y ella misma se encargó de explicarlo.

La responsable de Vivienda le comunicó al alcalde que abandonaba sus funciones a dos meses de las elecciones municipales. «He luchado todo lo que he podido. Hoy esta ciudad es más inclusiva, sostenible, participativa, feminista y diversa. Necesitamos progreso«, defendía el 20 de marzo de 2023.

«Les pongo en conocimiento que en el día de hoy he presentado mi renuncia al acta de concejala por el que ostento las competencias delegadas del alcalde en materia de Vivienda, Salud y Servicios Comunes, para que se haga efectivo en el Pleno del 31 de marzo. Como ya anuncié cuando entré en el equipo de gobierno es mi intención regresar a mi puesto de funcionaria municipal con anterioridad a las elecciones, para que las responsabilidades políticas y las que tengo en mi condición de servidora pública no se interfieran en ningún momento. Entiendo la política institucional como un acto temporal de servicios a la ciudadanía y a ello me he dedicado con dedicación y perseverancia estos cerca de ocho años», añadía Eva Tubío.

Dimisiones en el PP

Francisco Vivas anunció en noviembre de 2005 su renuncia al cargo de concejal responsable de las áreas de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento de Cádiz tras diez años en el equipo de gobierno de la alcaldesa Teófila Martínez (PP). Según explicó, su marcha se debía a motivos personales. «Tengo ganas de cambiar de vida», dijo. Vivas abandonaba la actividad política después de que se prejubilara como empleado de Altadis.

También en 2005 fue Jesús de Sobrino quien se echó a un lado como concejal de Deportes. «Yo me marché en enero del 2005, uno año y medio después de mi segundo mandato como concejal. El primero fue de junio de 1999 a mayo del 2004», recuerda a este periódico.

«En 2003 había cumplido 40 años y me rondaba la cabeza fijar mi futuro... barajé opciones y finalmente me decanté por hablar con un headhunter en Madrid, que tuvo mi cv durante un año hasta que finalmente surgió una oportunidad laboral muy atractiva, como gerente de Comunicación y Marketing de ONO en Andalucía; luego fue promovido a Director de la Unidad de Negocios de ONO Empresas... Fueron siete años de desarrollo profesional increíbles entre Sevilla y Madrid», explica.

A los pocos meses del adiós de Jesús de Sobrino tuvo que dimitir Francisco Villarreal. El concejal presentaba su renuncia como responsable del área de Asuntos Sociales. aunque optó por mantener su acta de edil.

Villarreal fue acusado de utilizar los fondos de un centro de AFANAS, entidad benéfica de atención a disminuidos psíquicos, para la adquisición de bienes particulares, como un cocina valorada en unas 600.000 pesetas.

En su carta de dimisión, que fue aceptada, el concejal aseguraba que estaba «siendo objeto de una injusta y desmedida campaña de difamación», y renunciaba a su responsabilidad en el equipo de gobierno gaditano para defender su honor en los tribunales y evitar «juicios paralelos». El edil no compareció ante los medios de comunicación aconsejado por su abogado, y añadía en la carta que no haría más comentarios sobre el asunto hasta que se pronunciaran los tribunales. La historia siguió su curso.

El 23 de marzo de 2007, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Enrique García Agulló, anunciaba que días atrás había renunciado ante el despacho de abogados de Garrigues a representar como procurador a su despacho en el proceso concursal que había presentado ante los tribunales en nombre de Delphi, así como que renunciaba a su acta de concejal «para que nadie pueda utilizar políticamente mi situación profesional y personal en contra» del equipo de Gobierno, pues su hija sí actuaría como procuradora en el proceso.

Triple renuncia en el PSOE

El 13 de enero de 2022 hubo una triple dimisión en las filas del PSOE liderada por la concejala Mara Rodríguez. La portavoz en el Ayuntamiento de Cádiz dimitía de sus cargos políticos por, según aseguró, sentirse cuestionada por la ejecutiva del partido y «continuamente nadar contracorriente».

La decisión se hizo pública en una rueda de prensa en la Casa de Iberoamérica en la que estuvo flanqueada por los concejales Rosa de la Flor y Francisco Javier Ramírez, los cuales también presentaron la renuncia a sus cargos políticos y anunciaron la entrega de sus actas.

Lo hicieron un día antes del cierre de presentación de las candidaturas para la secretaría general de los socialistas gaditanos con la única postulación de José Ramón Ortega, diputado nacional. Rodríguez acusaba a la ejecutiva saliente de falta de respaldo y de apoyo al grupo municipal. «Sólo ha habido ataques, reproches e injerencias», denunciaba la concejal Rosa de la Flor en su intervención.

Rosa de la Flor no se olvidó de la política y anunció su candidatura para concurrir a las primarias internas de los socialistas gaditanos que tendría que dar con el cabeza de cartel para las elecciones municipales del mes de mayo de 2023.

Finalmente, Óscar Torres obtuvo 227 votos de los 335 que se emitieron de un censo de 539 afiliados, mientras que Rosa de la Flor consiguió 97, lo que representó un 68,5% y un 29,3%, respectivamente, del total. Además se registraron 7 en blanco y 4 nulos, lo que supuso un 2,11%. La participación fue del 61%.

Por otra parte, años antes, en agosto de 2018, la concejala del PSOE Aurelia Morales decidía también renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Cádiz alegando motivos personales que le impedían compatibilizar su responsabilidad municipal. La edil puso fin a un cargo que tan sólo ocupó durante un mes tras sustituir a José Pacheco, quien pasó a ser subdelegado del Gobierno en Cádiz.

La época de Carlos Díaz

Fuentes cercanas a Carlos Díaz consultadas por este periódico apuntan a que en la época del primer alcalde de la democracia en la capital gaditana, fallecido el pasado 3 de marzo a la edad de 88 años, no dimitió nadie.

Se recuerda que sólo ascendieron Gregorio López a Gobernador Civil de Córdoba. Luis Pizarro, a miembro liberado de la ejecutiva regional y luego parlamentario andaluz. Y que fueron apartados de sus cargos por distintos motivos Juan Jiménez Mata y Alfonso López Almagro.

Y del primero, al último. A día de hoy no se ha producido dimisión alguna en el nuevo equipo de Gobierno liderado por el popular Bruno García desde que se instalara en el Ayuntamiento de Cádiz en el mes de junio del pasado año 2023.