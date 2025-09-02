Actividades deportivas
El plazo de inscripción para las actividades deportivas en las instalaciones municipales de Cádiz arranca este miércoles
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz abre el plazo para los cursos a desarrollar durante la temporada 2025/2026
El Ayuntamiento de Cádiz prioriza a entidades deportivas que fomentan la inclusión en la nueva convocatoria de subvenciones
El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal de Deportes, abrirá este miércoles 3 de septiembre el plazo de inscripción para los diferentes cursos que se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas municipales durante la temporada 2025/2026.
Las inscripciones se podrán realizar de manera presencial en las Oficinas de Atención al Usuario del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y Piscina de Astilleros según el siguiente calendario, ya que este año, con el objetivo de facilitar el trámite a los usuarios, se llevará a cabo de forma escalonada, según las actividades.
En el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, del 8 al 12 de septiembre, se llevarán a cabo las modificaciones de usuarios del curso anterior (2024/2025). Para el resto de las actividades, las inscripciones se llevarán a cabo el 15 de septiembre (matronatación, de 6 a 24 meses), los días 16 y 17 de septiembre (Benjamines, 2 a 4 años); 18 de septiembre (Escuelas, de 5 a 14 años); 19 de septiembre (Adultos, de 15 a 65 años, Veteranos, de más de 60, y Gimnasia acuática); y los días 22 y 23 de septiembre (Gimnasia rítmica).
En la piscina de Astilleros de Cádiz, los días 2 y 3 de septiembre se destinarán a las inscripciones en Natación Libre y los días 4 y 5 de septiembre se llevarán a cabo las modificaciones de usuarios del curso anterior (2024/2025). Para el resto de las actividades, las inscripciones se llevarán a cabo los días 8 y 9 de septiembre (matronatación, de 6 a 24 meses, y Benjamines, 2 a 4 años); 10 y 11 de septiembre (Escuelas, de 5 a 14 años, y Adultos, de 15 a 65 años), y los días 15 y 16 de septiembre (Natación preventiva y gimnasia de Mantenimiento en La Paz y Náutico).
Las familias con hijos en distintos cursos podrán realizar la inscripción en un solo día, sin necesidad de acudir dos veces a las oficinas del usuario.
Los requisitos para la inscripción será el abono de 10 euros por tarjeta bancaria, cumplimentar la inscripción y no tener ningún recibo pendiente. Además, para cursar la baja de cualquier actividad, habrá que soliclitarla antes del día 25 del mes anterior a través del siguiente correo: bajasactividades.imdcadiz@eulen.com.
Los usuarios tendrán descuentos por familia numerosa, mayores de 60 años, con una discapacidad, estudiantes de la UCA, con carnet joven o por el nivel de ingresos.