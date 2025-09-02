El plazo de inscripción para las actividades deportivas en las instalaciones municipales de Cádiz arranca este miércoles

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal de Deportes, abrirá este miércoles 3 de septiembre el plazo de inscripción para los diferentes cursos que se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas municipales durante la temporada 2025/2026.

Las inscripciones se podrán realizar de manera presencial en las Oficinas de Atención al Usuario del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y Piscina de Astilleros según el siguiente calendario, ya que este año, con el objetivo de facilitar el trámite a los usuarios, se llevará a cabo de forma escalonada, según las actividades.

En el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, del 8 al 12 de septiembre, se llevarán a cabo las modificaciones de usuarios del curso anterior (2024/2025). Para el resto de las actividades, las inscripciones se llevarán a cabo el 15 de septiembre (matronatación, de 6 a 24 meses), los días 16 y 17 de septiembre (Benjamines, 2 a 4 años); 18 de septiembre (Escuelas, de 5 a 14 años); 19 de septiembre (Adultos, de 15 a 65 años, Veteranos, de más de 60, y Gimnasia acuática); y los días 22 y 23 de septiembre (Gimnasia rítmica).

En la piscina de Astilleros de Cádiz, los días 2 y 3 de septiembre se destinarán a las inscripciones en Natación Libre y los días 4 y 5 de septiembre se llevarán a cabo las modificaciones de usuarios del curso anterior (2024/2025). Para el resto de las actividades, las inscripciones se llevarán a cabo los días 8 y 9 de septiembre (matronatación, de 6 a 24 meses, y Benjamines, 2 a 4 años); 10 y 11 de septiembre (Escuelas, de 5 a 14 años, y Adultos, de 15 a 65 años), y los días 15 y 16 de septiembre (Natación preventiva y gimnasia de Mantenimiento en La Paz y Náutico).

Las familias con hijos en distintos cursos podrán realizar la inscripción en un solo día, sin necesidad de acudir dos veces a las oficinas del usuario.

Los requisitos para la inscripción será el abono de 10 euros por tarjeta bancaria, cumplimentar la inscripción y no tener ningún recibo pendiente. Además, para cursar la baja de cualquier actividad, habrá que soliclitarla antes del día 25 del mes anterior a través del siguiente correo: bajasactividades.imdcadiz@eulen.com.

Los usuarios tendrán descuentos por familia numerosa, mayores de 60 años, con una discapacidad, estudiantes de la UCA, con carnet joven o por el nivel de ingresos.