La Plaza de San Juan de Dios de Cádiz se llenará de cine y música con un viaje sonoro a la Roma eterna

El espectáculo será en San Juan de Dios a las 21:00 horas.

Cádiz se prepara para vivir una velada única en la que la música de cine y series se convertirá en protagonista. Este jueves 25 de septiembre, a las 21:00 horas, la Plaza de San Juan de Dios acogerá un concierto gratuito que transportará al público a la Roma de gladiadores, emperadores y epopeyas históricas a través de algunas de las bandas sonoras más memorables del séptimo arte y la televisión.

La cita forma parte del ciclo cultural Gades Romana, enmarcado dentro del programa municipal Orgullos@s de Nuestra Historia, que desde el pasado 19 de septiembre viene ofreciendo propuestas para redescubrir la huella romana en Cádiz. En esta ocasión, el puente con la antigüedad llegará de la mano de la música y el cine.

El espectáculo estará a cargo de la Camerata vocal e instrumental L'istesso Tempo, dirigida por José Luis López Aranda, que ofrecerá un repertorio cuidadosamente seleccionado de obras que han marcado generaciones de espectadores.

Entre las piezas destacan los temas principales de Spartacus de Stanley Kubrick, Gladiator de Ridley Scott o Ben-Hur de William Wyler, auténticos clásicos del género histórico. Tampoco faltarán guiños a la pequeña pantalla con las partituras de Rome y Game of Thrones, que evocan el poder y la intriga de los imperios antiguos.

El público podrá disfrutar igualmente de composiciones universales como el Lacrimosa del Réquiem de Mozart, la Symphonie Fantastique de Berlioz o la célebre O Fortuna de Carl Orff, piezas que han trascendido las salas de concierto para convertirse en iconos de la cultura audiovisual.

A ellas se sumarán melodías que evocan la Roma más decadente y vitalista, como el inconfundible tema principal de La Dolce Vita de Fellini con música de Nino Rota, o las partituras de Calígula de Tinto Brass y La Caída del Imperio Romano de Anthony Mann.

Con este concierto, Cádiz transformará su corazón urbano en un escenario donde el cine, la historia y la música dialogarán bajo las estrellas, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que combina cultura y entretenimiento.

