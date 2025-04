La plaza de Mina de Cádiz acoge el rodaje de algunas escenas de una serie de Disney +

Que Cádiz es de cine es algo que se viene viendo desde hace tiempo. No es la primera vez que alguna calle de la ciudad se convierte en una escena de la historia. En este caso, ha sido la plaza de Mina de la capital gaditana la que se ha convertido en una embajada de Polonia para grabar una escena de la serie internacional producida por la plataforma Disney +.

Se trata de la serie 'We Where the Lucky Ones', dirigida por el actor californiano Logan Lerman. La serie se ha estado rodando estos días en Málaga y durante esta semana la Plaza Mina la está acogiendo. Concretamente en el Callejón del Tinte, ambientándola en una embajada de Polinia.

La serie está ambientada en la época de la II Guerra Mundial y en la persecución que los judíos sufrieron por parte de los nazis. Cádiz vuelve a ser plató cinematográfico.