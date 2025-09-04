El patrullero Medas vuelve a Cádiz tras reforzar la seguridad marítima en el mar de Alborán

El Patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) 'Medas' (P-26) ha efectuado operaciones de vigilancia marítima y control de los espacios de interés permanente en aguas del mar de Alborán y su reserva natural.

Durante su navegación, el buque y su dotación efectuaron actividades operativas de presencia, vigilancia y disuasión en los caladeros y áreas de la Red Natura 2000, que han incluido también el cuidado del patrimonio arqueológico subacuático.

Además, el buque realizó visitas amistosas a pesqueros españoles presentes en la zona, lo que permite aumentar el conocimiento del patrón de vida marítimo, además de estrechar lazos con la comunidad pesquera.

Por otro lado, durante esta activación, el 'Medas' ha realizado operaciones de seguridad marítima en aguas de interés permanente y ha contribuido al Conocimiento del Entorno Marítimo (CEM).

De forma paralela a su actividad operativa, la dotación del buque realizó diferentes adiestramientos, entre los que destacan la realización de ejercicios de tiro con armas portátiles sobre blanco remolcado.

En esta activación, el PVZ 'Medas', al mando del teniente de navío Santiago González-Aller Rodríguez, ha estado integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM), bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), y ha mantenido una coordinación constante con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM).

Tras finalizar sus cometidos y ser relevado por el patrullero «Centinela», el buque regresó a su puerto base en la Estación Naval de Puntales, en Cádiz