La I Patatada, el nuevo acto gastronómico del Carnaval inspirado en un domingo en Cádiz: fecha y lugar

La I Patatada llega a Cádiz. El nuevo evento gastronómico, que tendrá lugar el 9 de febrero a las 13:00 en la plaza de la Catedral, contará con las patatas fritas Franjosé y el carnaval como piedras angulares. «Se repartirán de forma gratuita 200 kilos de patatas fritas Franjosé, una marca muy conocida para todos los gaditanos, entre los aficionados que quieran venir a disfrutar de esta primera patatada«, ha anunciado en la presentación del evento la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo.

En la I Patatada cantarán un total de seis agrupaciones, entre ellas algunas de la cantera. «Si no le damos nosotros nuestro apoyo, entonces, ¿quién se lo va a dar?», ha afirmado presidente de la Asociación de Comparsistas 1960, Humberto González, que ha afirmado que no todas las agrupaciones que cantarán el 9 de febrero participan en el COAC 2025. «Es cierto que nos encontramos con algún problemilla con las agrupaciones de concurso, que algunas de ellas tienen la superstición que durante el concurso no quieren cantar». El cartel, a pesar de todavía no estar cerrado, está bastante «hilado» y «tirará para adelante», según Humberto González.

La idea de la I Patatada fue del presidente de la asociación, que organiza el evento. «Surge de un domingo típico gaditano, en el que te vas a la balaustrada al solecito y te sientas a tomarte tu cervecita con tus patatitas y qué patata más típica de Cádiz que las patatas Franjosé«, ha expresado Humberto González, quien ha invitado a todos los gaditanos a »vivir un domingo gaditano más«. Al inicio de la presentación, han desvelado el cartel del nuevo evento, realizado por Miguel Hernández «Miguelete».

«Presentamos este cartel obra de Miguel Hernández »Miguelete« y que representa la filosofía de este acto, que no es otra que vivir el carnaval, disfrutar de las coplas y hacerlo, pues con cervecita en mano y unas patatitas», ha explicado Beatriz Gandullo, que también ha invitado a la ciudadanía a sumarse al evento.

«Desde aquí, lo único que quiero es invitar a todo el que nos ve o a todo el que nos lea a venir a disfrutar de un acto gastronómico más en un emplazamiento inigualable, y donde creo que vamos a tener un muy buen ambiente, a ver si el tiempo nos acompaña para podernos tomar esas patatitas, esas cervecitas y poner el foco en las coplas, que es lo que nos gusta en esta fiesta», ha concluido la teniente de alcalde.