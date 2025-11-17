El Palacio de Congresos de Cádiz acogió 83 eventos en 2024

En 2024, el Palacio de Congresos de Cádiz acogió un importante número de actos. En total se celebraron 83 eventos de diferente tipología, lo que supone un incremento del 28% con respecto a 2023, con más de 140 días de ocupación, un 15% más que el ejercicio anterior. El pasado año participaron más de 56.000 personas entre los diferentes congresos y convenciones celebradas en el edificio, un 14% más con respecto a 2023.

Algunos de los eventos más representativos fueron los siguientes: Entre otros, caben destacar: IX Congreso de derecho concursal y societario; el Tour del talento; la VIII jornada anual inmobiliaria; el XXVII Congreso FESBAL (confederación española de bancos de alimentos); unas jornadas sobre siniestralidad laboral en Andalucía; las jornadas del Observatorio del sector público; Congreso de la Asociación Nacional de Psicología Clínica; el XV Congreso Nacional de peñas de fútbol; las III Jornadas sobre linfoma y mieloma múltiple; el South International Series Festival; el Congreso de la Asociación Empresarial Eólica; el Congreso Andaluz de Diabetes; el XVI Congreso nacional AETAPI-Asociación española de profesionales de autismo; InnovAzul; el XIX Congreso andaluz de veterinarios; el Congreso de derecho de familia.

Además, el Palacio de Congresos de Cádiz acogió diferentes encuentros y reuniones de partidos políticos, actos de graduación, jornadas profesionales, entregas de premios y reconocimientos, reuniones de colegios profesionales, etc. Además, se celebraron 26 conciertos y espectáculos musicales, un 37% más que el año anterior.

Los proveedores fueron en su mayoría empresas de la ciudad y de la provincia, aunque también nacionales e internacionales. Durante la actividad congresual prestan servicios en las instalaciones proveedores de diverso tipo, generando un valor añadido para empresas de catering, audiovisuales, azafatas, montadores, limpieza, seguridad, informática… con repercusión directa en el empleo y produciendo un efecto multiplicador en la economía de la ciudad.

El presidente de Cádiz 2000, el teniente de alcalde José Carlos Teruel, afirma en LA VOZ que el Palacio de Congresos «no sólo produce un efecto directo en sus instalaciones, sino que además provoca una sinergia económica en toda su zona de influencia. Hoteles, restaurantes, comercios, transportes, empresas proveedoras… son beneficiarios de las actividades que en el palacio se celebran».

Añade que la actividad que generan estas instalaciones municipales a lo largo de todo el año «también ayudan a la desestacionalización del destino, ya que la temporada de congresos no coincide con la temporada de turismo vacacional, ayudando considerablemente a la ocupación en temporada baja».

Alta actividad en 2025

Pendientes del cierre del ejercicio de 2025, desde el Ayuntamiento de Cádiz se prevé que el Palacio de Congresos acabe el año con muy buen comportamiento. Cabe recordar que se están llevando a cabo distintas obras de mejora y actualización tanto en el interior como en el exterior del edificio aunque están permitiendo compatibilizar las mismas con el desarrollo de los eventos. Obras en la montera, mejora de la climatización, sustitución de luminaria, instalación de placas fotovoltaicas, nuevos equipos audiovisuales, reparación de la cubierta, entre otras.

Algunos de los congresos ya celebrados en este año 2025 son: el XVI congreso internacional de enfermería familiar y comunitaria; el LXXXVIII congreso nacional de urología; el II Congreso nacional sobre terrorismo, crimen organizado y prisión; el South International Series Festival; el Congreso Navalia-Blue Zone Fórum; el XXXIX Congreso de la Sociedad Andaluza de medicina Intensiva y unidades coronarias; la edición XIV de las jornadas de enfermería UCI; el VI Congreso andaluz de pacientes con cáncer y familiares; la Convención anual de GICA; y Lambda World.

Además, el Palacio de Congresos ha acogido en sus instalaciones conciertos, espectáculos musicales, presentaciones y una gran variedad de eventos y otras reuniones.