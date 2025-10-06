Un palacio para mucho más que congresos: la inversión del Ayuntamiento de Cádiz para mejorar un espacio singular

«Necesitamos que esté en perfecto estado y, tras años de falta de mantenimiento de estas instalaciones, teníamos claro que había que invertir en su mejora y cuidado». Son palabras José Carlos Teruel, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y presidente de la sociedad Cádiz 2000, para poner el foco en un espacio singular de la ciudad que está siendo sometido a importantes trabajos de rehabilitación.

El espacio singular no es otro que el Palacio de Congresos, un palacio que alberga, además de importantes congresos a lo largo de todo el año, otra serie de eventos como actos académicos, conciertos o las dos últimas ediciones del Souht International Series Festival.

El edificio, debido al gran número de actos, congresos, galas y diferentes iniciativas que acoge a lo largo del año, debe estar en perfecto estado de revista de forma permanente. Y en eso está el Ayuntamiento, limando detalles.

Y es que el Palacio de Congresos se ha convertido en los últimos años en referente para la celebración de eventos relacionados con la Universidad de Cádiz, también como sede de conciertos y de todo tipo de actos, eventos y celebraciones. Hasta el rey Felipe VI ha presidido en su interior varios acontecimientos de índole nacional.

Los trabajos que se están ejecutando actualmente para la mejora del Palacio de Congresos, incluidos en el Plan 'Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025', financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, marchan a buen ritmo.

Una parte de la inversión parte de los fondos de los Next Generation y otra nace de las arcas municipales. El Ayuntamiento anunció el desarrollo de cuatro obras de forma simultánea en estas instalaciones por un valor de 722.290,01 euros. Se trata del suministro e instalación del sistema de iluminación de este edificio (100.241,72 euros), la instalación de un nuevo sistema de climatización del auditorio (245.900,68 euros), la reforma de la montera (350.724 euros) y la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo (25.423,61 euros).

Por otro lado, y con cargo a presupuesto municipal, se sacó a licitación el proyecto de mejora de la cubierta del edificio por un montante total de 447.184,76 euros.

El conjunto de estas intervenciones, toda una 'ITV' para el Palacio de Congresos, supone una inversión de cerca de 1,2 millones de euros.

A día de hoy, según la información aportada por el Ayuntamiento a este periódico, se ha terminado con el cambio de la iluminación a LED, que se ejecuta dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Y se encuentra muy avanzado el cambio de la climatización de la sala principal, el auditorio.

De forma paralela, ya se está ejecutando la instalación de los paneles fotovoltaicos y se han iniciado también trabajos de desmontaje de las vidrieras de la cubierta para su limpieza.

Todos estos trabajos permitirán mejorar notablemente un edificio que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz considera como «clave» al ser todo un «escaparate» de la ciudad para los numerosos congresistas y visitantes que cada año acuden a los eventos que se celebran en estas instalaciones.

La primera de las actuaciones que se llevó a cabo fue la sustitución de todas las lámparas y luminarias del edificio por sistemas de tecnología LED, una intervención destinada a mejorar la eficiencia energética de este equipamiento municipal. Esta obra fue adjudicada a la empresa Solar Jiennense por un importe de 100.241,72 euros, con un plazo de ejecución de un mes.

Además de esta intervención, también se adjudicaron y pusieron en marcha los trabajos para la mejora del sistema de climatización del auditorio, que han sido confiados a la empresa Sistemas de Calor, con una inversión de 245.900,68 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Por otro lado, también han comenzado las obras para la reparación de la montera del edificio, adjudicadas a Guerreli Construcciones y Contratas por 350.000 euros y una duración estimada de nueve meses.

Se constituye como una oportunidad para conectar con profesionales, startups, investigadores y empresas líderes en el sector. Se contará con una amplia zona de stands y demostraciones en vivo de innovaciones tecnológicas.

El Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos se construyó utilizando las estructuras de la Real Fábrica de Tabacos de Cádiz, inicialmente fundada por Felipe V en el mismo sitio que el antiguo almacén de la ciudad. Sobre esta estructura, en 1883 se construyó el edificio de tres plantas, de planta irregular independiente.

El resultado es un espectacular edificio de ladrillo, revestido de cerámica vidriada y con algunos detalles que recuerdan a las fábricas inglesas por un lado y una evocación tradicionalista por otro, lo que le permite integrarse a la perfección con el estilo dieciochesco de la ciudad. En el interior hay unas interesantes estructuras de hierro, entre las que destacan las del patio y una gran cubierta de hierro y cristal.

El Palacio de Congresos de Cádiz, ubicado en el centro histórico, cerca de la estación de tren, el puerto de Cádiz y la zona comercial, se ha transformado en uno de los edificios más representativos de la ciudad.

El edificio tiene una superficie de casi 7.500 metros cuadrados, divididos en tres plantas.