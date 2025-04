Óscar Torres: «El PP está mareando la perdiz porque no quiere construir el hospital»

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 08/04/2025 a las 13:51h. Compartir Copiar enlace

En primer lugar, el portavoz socialista ha insistido en que las competencias en materia sanitaria las tiene la Junta de Andalucía y, al igual que en otras capitales de provincia compra suelo y construye hospitales, «Cádiz no tiene que ser menos». En este sentido Torres ha recordado que son ya varios los millones de euros que la Junta de Andalucía «se ha embolsado a costa de deshacerse de suelo público en nuestra ciudad»; y ha mostrado cierta incredulidad en la voluntad de la administración regional a la hora de edificar el centro hospitalario, «porque sobre un presupuesto de 500 millones de euros que cuesta el hospital, no tiene sentido que lo lleven paralizando años por una inversión de 12 millones para adquirir el suelo donde se debe construir».

Tampoco ha pasado por alto Óscar Torres la «incongruencia e hipocresía» de Bruno García y de sus compañeros del partido popular, «que exigen a Zona Franca que ceda el suelo para la construcción del hospital, a pesar de que ellos mismos rechazaban esta opción cuando Jorge Ramos y Alfonso Pozuelo, ambos dirigentes del PP, estaban al frente del Consorcio».

«Al final el PP está mareando la perdiz porque no quiere construir el hospital», ha afirmado Óscar Torres de manera tajante, que ha mostrado su asombro ante las propuestas puestas sobre la mesa por parte del Ayuntamiento.

Una primera idea pasaba por la cesión del suelo al Ayuntamiento por parte de Zona Franca. A cambio Zona Franca se quedaría con una parte para construir un edificio de 26 plantas. «Los técnicos ya han demostrado con números que esa opción no es viable, pero además ¿es ese el modelo que quiere Cádiz? ¿Ese es el modelo de ciudad de Bruno García? ¿El de los grandes mamotretos como el Queco, la Queca o la pérgola de Santa Bárbara? ¿Alguien le ha preguntado a los vecinos de Loreto, Puntales y la Barriada de La Paz? Es todo una nueva ocurrencia de Bruno García».

Como segunda opción, el Ayuntamiento también le ha llegado a proponer a Zona Franca intercambiar el solar del nuevo hospital por el del colegio Adolfo de Castro para la construcción de vivienda.

En cuanto a esta opción, Óscar Torres ha insistido en que el uso de ese suelo es educativo y debe seguir siendo educativo, «no es un suelo para especular con vivienda, que es la política habitual del PP». «De hecho, de las 300 viviendas más garajes y locales que dice el PP que se pueden construir allí, nada se menciona de vivienda pública. Al final no encontraríamos de nuevo con viviendas a altos precios para gente de fuera», ha advertido Torres. El portavoz tampoco ha dejado para por alto que la modificación del PGOU para hacer residencial el suelo del Adolfo de Castro sería un trámite administrativo que llevaría años, sin mencionar, por otra parte, que la finalidad de Zona Franca no es la de construir viviendas, ha puntualizado el portavoz del PSOE.

Para finalizar, Óscar Torres, ha pedido a la Junta que, de una vez por todas, cumpla con sus competencias en materia sanitaria, adquiera el suelo y construya el hospital, «sin meter a más administraciones en una operación que solo depende de la Consejería de Sanidad»; y a Bruno García le ha exigido que deje de «blanquear las políticas de su partido» y luche por aquello que le corresponde a Cádiz, «en lugar de mirar hacia otro lado cuando la Junta no cumple sus compromisos y solo se dedica a hacer caja con los suelos públicos de los que dispone en Cádiz, en lugar de invertir en la ciudad», ha concluido el portavoz del PSOE.