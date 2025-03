La oposición rechaza limitar a un 4% el número total de viviendas turísticas en Cádiz: «Es una barbaridad»

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha vuelto a abordar el tema de la turistificación y sus consecuencias en la ciudad, con motivo de la moción presentada por Adelante Izquierda Gaditana para exigir la puesta en marcha de medidas más restrictivas. No obstante, dicha propuesta ha decaído tras aprobar el Partido Popular en solitario su propia enmienda de sustitución. Durante el debate, como era de esperar, se ha hablado del último anuncio efectuado esta misma semana por el equipo de Gobierno de limitar las viviendas turísticas en la capital gaditana, de manera que haya un tope de un 4% con respecto al parque residencial. Actualmente, el porcentaje es de 4,23%, según ha anunciado el propio Consistorio gaditano.

Esta medida no cuenta con el beneplácito de la oposición. El líder del PSOE, Óscar Torres, ha apuntado que puede ser un porcentaje «válido para otras ciudades», pero «para Cádiz es una barbaridad». «Es mucho porque estamos hablando de entre 2.000 y 3.000 viviendas aproximadamente«, ha remarcado. Según las estimaciones del propio equipo de Gobierno, en la actualidad las 2.396 viviendas turísticas que hay en la ciudad representan el 4,23% del global, que está en unas 56.500 viviendas.

«Tenemos un problema y la manera en la que se soluciona es parándolo, parando los pisos turísticos. Hay que tener seguridad jurídica, pero no se puede perder el tiempo porquelas licencias de pisos turísticos siguen aumentando. Busquen los recursos jurídicos necesarios y paren los pisos turísticos«, se ha dirigido Torres a la bancada popular.

Por su parte, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, también se ha mostrado contrario a ese anuncio, que considera «una cortina de humo», al tiempo que ha abogado por, como recoge la moción de su formación, activar una moratoria que frene la concesión de nuevas licencias en toda la ciudad.

«Actualmente Cádiz es la ciudad de Andalucía con más viviendas con fines turísticos, y con ese anuncio del 4% no se solventa este problema, porque no supondrá una situación óptima ni positiva para muchos barrios de la ciudad. Por eso queremos que no se haga ni una VFT más ni en el casco histórico ni en extramuros«, ha subrayado De la Cruz

Al respecto, el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha precisado que el 4% «no lo decidimos nosotros, sino que es el número óptimo indicado en el estudio existente anterior »sobre las viviendas turísticas en la ciudad. «Estamos justo en el espacio óptimo», ha indicado para justo después agregar: «Vamos a hacer todo lo posible para que en Cádiz haya cada vez menos pisos turísticos».

«Queremos que no haya más pisos turísticos en Cádiz, por eso hablamos de un índice y estamos buscando la fórmula jurídica para que se pueda limitar el mercado al máximo, pero cerrar un mercado es ilegal«, ha advertido el edil popular.

Con respecto a la moratoria que propone AIG, Cossi ha apuntado que si se inicia una modificación del PGOU, «sí tiene un fundamento jurídico una moratoria hasta que ese PGOU se resuelva». Y asimismo, ha señalado que «se va a estudiar» la medida que defiende la formación de izquierdas de impedir el uso de este tipo de hospedaje en los edificios catalogados con el grado 1. «Suponen 127 fincas con un alcance muy limitado», y ha añadido que con esa medida «te garantizas 127 viviendas para uso exclusivamente residencial, pero es verdad que una parte importante no se rehabilitan, como está demostrado, porque son viviendas costosas y complejas para el uso residencial». «Aun así, lo vamos a ver con detenimiento y vamos a ver qué dicen los técnicos sobre esa posible modificación del PGOU».

Lo que sí descarta el gobierno local es la exclusión en el PGOU de toda opción de pisos turísticos de manera definitiva. «Eso está absolutamente desaconsejado por lo jurídico» porque «genera problemas de consecuencias e inseguridad jurídica».

Óscar Torres ha lamentado que se pierda «demasiado tiempo en el diagnóstico», y ha abogado por aplicar «de forma urgente y prioritaria» la «paralización de concesión de toda licencia de piso turístico en la ciudad durante un plazo de tiempo que nos permita evaluar si esa medida tiene o no consecuencia«. Un plazo que debe ser superior a «tres o cuatro meses», porque «no nos daría tiempo a evaluar el resultado». «Debe ser un tiempo prolongado, y a partir de ahí veremos si ha sido bueno o no tomar esa decisión».

Igualmente, el portavoz socialista ha incidido en la necesidad de firmar el convenio con la Junta de Andalucía para el control y la regularización de las viviendas turísticas en la ciudad, algo que ya han hecho los ayuntamientos de Sevilla y Málaga. Y ambos líderes de la oposición han vuelto a defender la necesidad de implantar una tasa turística, «porque es importante hacer política no para la gente de fuera, sino para la gente que vive en la ciudad», y esta medida «vendría ayudar y nos permitiría contar con un extra de recursos económicos para destinar a los servicios públicos de la ciudad».

Radiografía actual de los pisos turísticos en Cádiz

Durante su intervención, Cossi ha compartido que se han dado de baja en este casi año y medio 404 viviendas turísticas que no cumplían con la normativa.

Asimismo, ha apuntado que el equipo de Gobierno está persiguiendo las viviendas clandestinas y se han sancionado ya, con 10.000 euros de multa, a 19 viviendas ilegales.

Y como dato ha aportado también que «somos, por primera vez, la ciudad de Andalucía que más ha conseguido reducir pisos turísticos». Ello ha sido posible, según sus palabras, «gracias a ese instrumento que tenemos de limitación y que estamos intentando coordinar con la Junta de Andalucía desde el pasado mes de febrero con la mayor eficacia posible».

A todo ello, el primer teniente de alcalde ha apuntado que el equipo de Gobierno rechaza «la receta de intervenir el mercado de vivienda». «Parar los pisos turísticos no va a resolver los precios de la vivienda de la ciudad, es un factor más». «Pensamos que hay que trabajar en el incremento del parque público de vivienda», ha enfatizado.