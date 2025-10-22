Las obras del nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Cádiz encaran su recta final

Las obras del nuevo aparcamiento en superficie que construye Adif junto a la estación de tren de Cádiz avanzan a buen ritmo y se encuentran ya en su fase final. La infraestructura, situada en una parcela anexa a la avenida de Astilleros, está a punto de completarse y su apertura al público se espera en las próximas semanas, una vez se finalicen los últimos trabajos y accesibilidad.

El proyecto contempla un total de 183 plazas de aparcamiento (177 convencionales y 6 reservadas para personas con movilidad reducida), y se enmarca dentro del proceso de transformación urbana del entorno ferroviario y portuario de la ciudad. Con una inversión cercana a los 3,7 millones de euros, esta actuación supone una mejora sustancial en la oferta de estacionamiento en una de las zonas con mayor demanda de la capital gaditana.

Además del nuevo aparcamiento, Adif también está centrado en culminar las obras del nuevo vestíbulo trasero de la estación, que conectará directamente con la zona de estacionamiento, facilitando el acceso de los viajeros y mejorando la intermodalidad.

Reconfiguración del entorno ferroviario de Cádiz

Junto al aparcamiento se está habilitando también un nuevo espacio peatonal de más de 700 metros cuadrados frente a la fachada histórica de la estación, lo que permitirá integrar mejor este entorno con el tejido urbano y reordenar los flujos de entrada y salida de vehículos.

Con esta actuación, Adif da un paso más en la reconfiguración del entorno ferroviario de Cádiz, en línea con el futuro desarrollo del Plan Plaza de Sevilla, que persigue una integración más funcional y amable entre la estación, el puerto y el centro histórico.

Se prevé que tanto el aparcamiento como el nuevo vestíbulo estén plenamente operativos antes de finalizar el año.

