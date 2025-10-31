Las obras del antiguo instituto del Rosario de Cádiz ya tienen la licencia municipal

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz, celebrada en la mañana de este viernes, ha concedido a la Diputación Provincial la licencia para efectuar obras en el antiguo Instituto Santa María del Rosario, en el centro histórico de la capital gaditana, para la consolidación estructural del inmueble.

Esta misma semana la Institución provincial ha sacado a licitación estas obras por un valor de 795.401 euros para una obra que tendrá una duración de seis meses. Se trata de una actuación de consolidación necesaria como paso previo a la obra de adecuación para la futura ubicación en el inmueble de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones.

El alcalde, Bruno García, ha manifestado su «satisfacción» con este «paso fundamental que va a servir para recuperar un nuevo espacio público en la ciudad y que significará cerrar otra de las heridas que tenía Cádiz desde hace muchos años», como algunos de los proyectos que ya están en marcha o en proceso, como la Ciudad de la Justicia, Valcárcel, el Portillo y el Parque del Cementerio, entre otros.

Inversión en instalaciones IMD

Por otro lado, ha indicado que se ha procedido a dar autorización al Instituto Municipal de Deportes (IMD) para la ejecución de tres proyectos que suman una cuantía total de 247.394,04 euros, como es la impermeabilización de lucernarios del Polideportivo del Centro Histórico, la reparación de filtraciones en el pabellón Polideportivo Gadir y la sustitución del cerramiento de vidrio del pabellón del Náutico.

Con respecto a la del equipamiento del centro histórico, el proyecto tiene un coste de 17.403 euros y el plazo de ejecución de un mes, ha explicado el alcalde, que ha indicado que esta es una nueva actuación que se lleva a cabo en los equipamientos municipales para eliminar las filtraciones que se producen, algo que se ha hecho ya en las del Náutico, la Paz y en la piscina de Astilleros.

En lo que se refiere al Gadir, también hay un problema de filtraciones en la cubierta que se va a solucionar con la ejecución de una obra que tiene un presupuesto de 126.976 euros y un período de ejecución de dos meses, mientras que la obra de sustitución del cerramiento de vidrio del pabellón del Náutico tiene un presupuesto de 49.279 euros y un plazo de ejecución de dos meses.