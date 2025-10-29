El antiguo instituto del Rosario sale de su letargo: primer paso histórico para rescatar un edificio emblemático

Han pasado ya dieciocho años desde que se cerró el instituto Rosario de Cádiz, el centro educativo que ocupaba en plena calle San Francisco ese edificio histórico desprendido del convento de San Agustín tras la desamortización de 1835. Desde entonces han sido distintos los proyectos acompañados de los pertinentes anuncios y promesas con respecto a la recuperación y futuro de este espacio fundamental para Cádiz. Sin embargo ahora ya se ha dado un paso más firme, un trámite necesario para ese último objetivo que es allí se ubique por fin la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de la Diputación.

Para ello, y debido al estado del inmueble, que incluso obligó a trasladar a la comunidad de los agustinos al cercano convento de San Francisco, el organismo provincial ha publicado en la Plataforma de Contratación del sector público la licitación de las obras de consolidación estructural de este antiguo instituto Rosario, conforme a un presupuesto que se cifra en 795.401 euros. Las empresas interesadas en concurrir a este contrato pueden registrar sus propuestas hasta el 17 de noviembre. Tras esta fecha será la mesa de contratación la que evalúe las ofertas presentadas y determine la empresa adjudicataria de las obras.

La intervención para afianzar la estructura de los inmuebles afectados –en el número 23 de la calle San Francisco y en el 20D de la calle Rosario- tendrá una duración de seis meses, según se precisa en el proyecto de la firma Salmer Técnicos SL encargado por la Agencia Provincial de Energía de Diputación.

«Un edificio emblemático»

«Recuperar este edificio emblemático y darle un uso que atendiera a las necesidades de la Diputación y de la propia ciudad de Cádiz era uno de mis compromisos del mandato. No podíamos permitir que un edificio histórico, propiedad de la Diputación, se siguiera deteriorando, mucho menos en un municipio donde cada metro cuadrado cuenta», ha manifestado la presidenta de Diputación, Almudena Martínez.

La titular de la corporación provincial señala que «la colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz ha sido muy importante para sacar adelante este proyecto, cuya licencia de obras recibimos este lunes», al tiempo que precisa que «la consolidación estructural es el paso previo a la obra de adecuación del edificio para su futuro uso, en cuyo proyecto estamos trabajando».

Martínez del Junco considera que «esta licitación marca un hito en la historia reciente del edificio, que será el futuro emplazamiento de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, una institución que es emblema de excelencia en la formación de hostelería».

En el pliego de prescripciones técnicas alojado en la Plataforma de Contratación se indica que «en general la cimentación y el cuerpo de los muros de la planta baja presentan gran robustez y buen estado de conservación, mientras que los elementos horizontales y los soportes de los niveles superiores presentan patologías estructurales importantes». Esta impresión se anota en las consideraciones preliminares de un proyecto que, en el posterior desarrollo del documento, especifica los problemas apreciados en cada planta y las soluciones técnicas programadas.

La rehabilitación del Rosario

Tras el cierre del IES Rosario en 2007, en febrero de 2013 Diputación y Junta de Andalucía acordaron una permuta de inmuebles para que la administración autonómica pudiera construir la Ciudad de la Justicia en el solar anexo a la antigua Institución Provincial Gaditana. En compensación, Diputación incorporaba en sus bienes el IES Rosario y el edificio de la Audiencia Provincial.

En julio de 2019 se concretó un proyecto de rehabilitación energética en el Rosario que se adjudicó a la empresa Díaz Cubero SA. Las obras comenzaron el 21 de enero de 2021 pero se paralizaron al poco tiempo tras detectarse patologías que podrían comprometer la estabilidad del inmueble. Los trabajos se suspendieron el 1 de mayo de 2021, a la vez que se encargó a la sociedad Songea SL un estudio sobre patologías y otro geotécnico para conocer el alcance del deterioro. Todos estos antecedentes, así como la posterior toma de datos en el edificio del antiguo instituto, han sido considerados en el proyecto de Salmer Técnicos SL que basará la intervención para consolidar el edificio.