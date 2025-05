La nueva grada para la SailGP rebaja el coste del Ayuntamiento de Cádiz para el evento en 89.000 euros

Andrew Thompson, director general de SailGP, informó recientemente que, por primera vez, los aficionados que asistan al evento deportivo, que se celebrará en aguas de Cádiz entre el 4 y el 5 de octubre, podrán adquirir entradas para presenciar la competición en una grada, que estará situada en el Baluarte de los Mártires.

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, criticaba esta decisión de «privatizar» la competición, porque «ya no va a ser accesible para los gaditanos y las gaditanas, sino para quien pueda pagarlo».

Este martes, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha manifestado que la nueva grada «no afectará a la visibilidad, más bien al contrario». Ha incidido en que «la visibilidad que existía hasta ahora se mantiene al 100%, no cambia nada. De hecho, el acuerdo al que se ha llegado ha garantizado que todos los espacios que estaban anteriormente mejoran la visibilidad«, por lo que »con esta grada se mejora la visibilidad«, unas entradas »que también pueden comprar los gaditanos«.

En palabras del alcalde de Cádiz, «lo que sí se pierde es coste para la ciudad» ya que «el acuerdo para que puedan poner la plataforma que están poniendo en otras ciudades nos ha permitido rebajar el importe en 89.000 euros», por lo que «va a costar menos al Ayuntamiento», porque «la inversión que hace el Ayuntamiento es una inversión importante y creíamos que había que reducirla».

Al regidor critica que sea David de la Cruz «quien haga esta reflexión porque él sí conoce la inversión que hace el Ayuntamiento, en tanto que él no la firmó, pero si la acordó en las Islas Bermudas con el anterior alcalde presente. Así que yo me imagino que además que incrementar la turistificación de las Islas Bermudas, su presencia allí fue importante».

«Él nos puede informar de todo porque no lo informó a la vuelta del viaje, teniendo en cuenta que él trabaja y cobraba del Ayuntamiento, y su papel era informar, y cuando llegó el equipo de gobierno fue cuando averiguamos exactamente lo que habían acordado en las Islas Bermudas, que no en el Salón de la Junta de Gobierno, que es donde yo he acordado el rebaje de 89.000 euros», ha destacado.