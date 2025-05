Nico Montero, el gaditano que cantó a tres Papas y opta a 15 'Grammy': «La música es una responsabilidad»

Finales de Julio en el Vaticano, gala de los Grammy de la música católica. Es la cita para un género musical que en España no tiene el tirón del que goza en otros lugares del mundo, como es Sudamérica. Allí hablar del éxito de la música católica se comprueba fácilmente con estadios llenos y miles de persona sintiendo y viviendo canciones que «no son ñoñas ni mucho menos ni tampoco las que se escuchan en misa. Muchas de ellas llevan mensajes cristianos por supuesto pero también letras de corte humanista y de realidades sociales».

Genero que defiende a capa y espada Nico Montero. Nacido en Huelva pero gaditano de corazón, este cantautor lleva 13 años siendo director del Instituo Fernando Aguilar de Cádiz, el de Telegrafía de toda la vida. Allí compagina su trabajo docente con sus conciertos durante los fines de semana, sabiendo que ha recibido la noticia de que tiene 15 nominaciones a los Grammy de la música católica.

«Me quedé sorprendido con las quince nominaciones, la verdad. En América latina y en Brasil la música católica tiene miles de seguidores. Yo he dado algún concierto por allí y los conciertos son multitudinarios. Aquí en España la música es mucho más discreta y es soprendente que se hayan fijado en mí. Me siento muy halagado pero entiendo que es complicado conseguir algún premio por la fuerza que tiene este tipo de música en América. Aun así me llena de satisfacción que se acuerden de este currito de la música que lleva Cádiz por bandera«, reconoce.

«Lucas (Andy y Lucas) me llamó dándome la enhorabuena y dicíendome que le llevara al Vaticano y me decía que conocía a muchos cantantes de este género. En los Grammy Latino han creado una sección al mejor dísco de música cristiana. Es un género particular, a veces poco conocido pero que tiene millones de seguidores por todo el mundo», destaca.

Al respecto, Montero quita estereotipos de su música. «En mi género mezclo mucho pop, rap, música urbana que también la hay con diferentes tipos de canciones. En esta época parece que todo vale, hay canciones que son para llevarse las manos a la cabeza, esta música es apostar por la calidad con mensajes cristianos, humanistas o en valores«.

Una larga carrera de 35 años en la que este profesor ha tenido la oportunidad de llegar muy lejos, y es que Nico Montero ha cantado ante Juan Pablo II en el año 2001 en Madrid junto a Diego Torres y la Niña Pastori. En el año 2011 en las Jornadas Mundiales de la Juventud también en Madrid componiendo el himno de la jornada ante la entrada del Papa Benedicto XVI. Todo sin olvidar que «mi canción El señor es mi pastor, que se ha traducido a muchos idiomas, era la canción favorita de Francisco y que también se la canté», explica.

Tres Papas y a la espera de estar con el cuarto. «Ya estoy conectado con el nuevo Papa. Acabo de publicar un nuevo disco 'Corazón Inquieto' que me lo han pedido los Agustinos y estamos viendo cómo hacerle llegar este disco al Papa ya que es de su congregación. Soy mitad salesiano mitad agustino y así que blanco y en botella para que pueda encontrarme con León XIV», reconoce Montero entre risas.

«No cobro por mis conciertos, son con fines solidarios»

Nico Montero, un cantante por vocación pero sobre todo por «responsabilidad», tal y como él mismo dice. Porque la música no es para él ni un hobby ni un trabajo, forma parte de su vida. Profesor y director de instituto de lunes a viernes y cantante los fines de semana en la multitud de conciertos que Nico Montero tiene en su agenda. «Me cuesta compaginar todo porque durante la semana tengo un trabajo muy intenso y en los fines de semana estoy en carretera con grandes palizas. Tengo una buena capacidad de trabajo y de momento lo llevo bien. Ya estoy fechando conciertos para el año que viene y los intento poner de manera estratégica para conciliar con mi vida familiar».

Todo sin olvidar que «la música es algo al margen de cualquier tema económico o mercantil. Siempre la he entendido como una responsabilidad que tengo. No cobro por mis conciertos, son todos para fines solidarios. He hecho 21 discos con más de 100.000 copias. Le he dado a la música un sentido solidario, una misión quijotesca para transformar realidades. Entiendo que es difícil de entender. Yo ha llegado, le he cantado al más grande, apoyo muchas realidades, vivo lo que canto, no dependo económicamente de esto y por esto tengo esta libertad. Para mí este es el éxito«.

Y aunque en onubense de nacimiento, Nico Montero lleva su ciudad de acogida por bandera. «En Cádiz hay mucho arte pero parece que más allá del Carnaval no hay nada y la verdad es que no es así. Tengo muchas canciones con mensajes cristianos pero también que hablan de realidades sociales, me puedo adaptar a cualquier público. He cantando en varias ocasiones en Cádiz. Cumplo 35 años en la música y algo estamos barajando con el concejal de Educación José Manuel Verdulla«, concluye dejando caer la posibilidad de un nuevo concierto en la capital gaditana.

