El Nazareno de Cádiz llega a la Parroquia de San Servando y San Germán

Jesús Nazareno ha completado este lunes la tercera etapa de su peregrinación llegando a la Parroquia de San Servando y San Germán en el barrio de La Laguna. A las seis de la tarde aproximadamente dejó Santo Tomás, en su tercera etapa de esta histórica peregrinación.

No será hasta el sábado 6 de septiembre cuando el Regidor Perpetuo vuelva a su casa tras ocho días intensos en los que pernoctará hasta en siete parroquias diferentes, la mayoría de Extramuros, con estampas únicas e históricas, como la que dejó este domingo la visita al Hospital Puerta del Mar.

El Nazareno porta la nueva cruz arbórea, realizada por el imaginero sevillano Enrique Lobo Lozano. La parihuela sobre la que procesiona ha sido cedida por la Real Archicofradía del Santísimo Rosario. Se trata de la misma utilizada por Nuestra Señora del Rosario Coronada, patrona de Cádiz, durante su peregrinación por los barrios de Extramuros en el año 2017. Esta estructura destaca por su capacidad de adaptación a las alturas reducidas de los accesos a diversas parroquias del recorrido.

Más temas:

Cádiz