Música del Mar cierra balance con 50.000 asistentes y dos millones y medio de impacto económico en Cádiz

La Voz de Cádiz 27/08/2025

Actualizado a las 12:47h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El ciclo Música del Mar cerró su edición 2025 en el Muelle Reina Victoria con un balance en positivo: 50.000 asistentes, un impacto económico de 2,5 millones de euros y más de 400 empleos generados, todo ello sin incidentes.

La última cita llegó el sábado 23 de agosto con el concierto gratuito «Molan los 90», que reunió a OBK y Seguridad Social ante un muelle abarrotado. Fue el broche a dos meses de actuaciones que han convertido al puerto gaditano en epicentro cultural: desde el internacional Marc Anthony hasta el arte de Sara Baras, pasando por Maka, el gaditano Raule y un largo desfile de artistas como Lía Kali, Pepe y Vizio o Los Caños.

La programación incluyó también un primer concierto gratuito con La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda, además del Festival Nosinmúsica, que trajo a Crystal Fighters, Zahara, Rozalén y Juanca Supersub Dj Set.

La organización ha querido reconocer el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, Diputación y Puerto de la Bahía, junto a Fuerzas de Seguridad, servicios sanitarios, patrocinadores y, especialmente, al público «sin el cual Música del Mar no sería posible».

El ciclo ya piensa en el futuro: en 2026 abrirá con Fito & Fitipaldis, programados para el 1 de mayo en el mismo escenario del Muelle Reina Victoria. Las entradas ya están disponibles en la web oficial de la banda.