Música del Mar cierra balance con 50.000 asistentes y dos millones y medio de impacto económico en Cádiz

La programación incluyó también un primer concierto gratuito con La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda, además del Festival Nosinmúsica

Música del Mar cierra su edición 2025 con MAKA, OBK y Seguridad Social

Ciclo Música del Mar en Cádiz

La Voz de Cádiz

El ciclo Música del Mar cerró su edición 2025 en el Muelle Reina Victoria con un balance en positivo: 50.000 asistentes, un impacto económico de 2,5 millones de euros y más de 400 empleos generados, todo ello sin incidentes.

La última cita llegó el sábado 23 de agosto con el concierto gratuito «Molan los 90», que reunió a OBK y Seguridad Social ante un muelle abarrotado. Fue el broche a dos meses de actuaciones que han convertido al puerto gaditano en epicentro cultural: desde el internacional Marc Anthony hasta el arte de Sara Baras, pasando por Maka, el gaditano Raule y un largo desfile de artistas como Lía Kali, Pepe y Vizio o Los Caños.

La programación incluyó también un primer concierto gratuito con La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda, además del Festival Nosinmúsica, que trajo a Crystal Fighters, Zahara, Rozalén y Juanca Supersub Dj Set.

La organización ha querido reconocer el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, Diputación y Puerto de la Bahía, junto a Fuerzas de Seguridad, servicios sanitarios, patrocinadores y, especialmente, al público «sin el cual Música del Mar no sería posible».

El ciclo ya piensa en el futuro: en 2026 abrirá con Fito & Fitipaldis, programados para el 1 de mayo en el mismo escenario del Muelle Reina Victoria. Las entradas ya están disponibles en la web oficial de la banda.

