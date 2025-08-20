Música del Mar cierra su edición 2025 con MAKA, OBK y Seguridad Social

El ciclo Música del Mar llega a su fin con un broche de oro

Música del Mar llega a su final en su edición 2025 tras un verano vibrante de conciertos en Cádiz. Desde el mes de junio, el ciclo ha llenado de música el escenario junto al mar con artistas de primer nivel como Marc Anthony, Sara Baras, Lía Kali, Pepe & Vizio, Raule, Los Caños, La Frontera, Javier Ojeda o La Guardia.

También se sumó este año, por primera vez, el Festival NoSinMúsica, celebrado el pasado 15 de agosto con un cartel que reunió a Crystal Fighters, Zahara, Rozalén y Juan Supersub DJ Set.

El cierre del ciclo llega este fin de semana con dos citas muy diferentes. El viernes 22 de agosto será el turno de MAKA, a partir de las 21:00 horas. El artista granadino, tras el éxito de su trabajo y gira El tiempo vuela, presenta su nuevo disco Aura, el proyecto más cuidado de su carrera, con colaboraciones de grandes nombres del flamenco nacional. Las entradas están disponibles en www.makaentradas.com.

El sábado 23 de agosto, a las 21:00 horas, la música ochentera tomará el protagonismo con OBK y Seguridad Social. Con entrada gratuita, el público podrá disfrutar en directo del pop electrónico de OBK, con Jordi Sánchez al frente, y de los himnos mediterráneos de Seguridad Social, que celebra en este ciclo su 40º aniversario.

Música del Mar se despide así hasta 2026, aunque ya ha confirmado su primera gran cita: Fito & Fitipaldis actuará el 1 de mayo en el Muelle Reina Victoria, un concierto para el que las entradas ya están disponibles en fitoyfitipaldis.com.