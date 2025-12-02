Más de 14 millones para arreglar la estación naval de Puntales en Cádiz

El Consejo de Ministros ha anunciado este martes la autorización de la celebración del contrato de obras de remodelación de muelles y adecuación de las instalaciones en la Estación Naval de Puntales en Cádiz.

Necesidades de los buques hidrográficos

Esta inversión corresponde a las nuevas necesidades que plantea la modernización de la flotilla hidrográfica actual, con nuevas plataformas navales con base en la Estación Naval de Puntales. Por ello, es necesario que se ejecuten las infraestructuras necesarias asociadas al programa de los buques hidrográficos.

Por ello, será necesario la modernización de sus redes de servicios, la construcción de un centro integrado de vigilancia en tierra, actualización de pañoles y talleres, y el dragado del puerto para el atraque y desatraque de los buques.

El valor estimado de este contrato alcanza los 14,7 millones y tendrá una duración de 18 meses desde que se formalice el acta de comprobación del replanteo.