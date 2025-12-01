La falta de presupuestos del Gobierno para 2026 condena el desarrollo de obras clave para Cádiz

«Una empresa sin presupuestos es una empresa inviable». Esta contundente afirmación la pronunció el presidente de la patronal de Cádiz, José Andrés Santos, el pasado octubre cuando en una comparecencia pública le preguntaron por las dificultades del Gobierno por cerrar el presupuesto de 2026. Como se recordará España lleva con unas cuentas prorrogadas desde 2023. En esa ocasión, Pedro Sánchez logró el acuerdo en la Cámara Baja gracias al apoyo que le brindó su entonces socio de Gobierno: Podemos.

La situación ahora es especialmente complicada. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de cerrar un preacuerdo con los partidos que apoyan su permanencia en La Moncloa. De hecho, los representantes de Junts han sido los que ha tumbado la posibilidad de contar con unas cuentas el año que viene

Esta decisión tiene un efecto letal para las inversiones programadas y más aún para las que están en cartera, sobre todo, la que afectan a la obra pública. Ese efecto nocivo es muy preocupante para la provincia de Cádiz, ya que cuenta con varios proyectos que se han quedado en la cuerda floja. En total, una seis obras de calado en Cádiz dependen de consignación presupuestaria.

La obra de reordenación del nudo de Tres Caminos, adjudicada por 90 millones de euros, contó en el último presupuesto con una partida de 38 millones de euros. Fuentes consultadas por LA VOZ han destacado que la obra necesita de nuevas consignaciones, además, de algún que otro modificado presupuestario debido al encarecimiento de las materias primas.

Estas obras necesitan de un horizonte presupuestario para salir de los despachos del Ministerio

Tres Caminos es una de las inversiones que sigue su curso, pero que puede quedar en suspenso si el Gobierno no inyecta más dinero a corto plazo. Por lo que respecta a otras obras afectadas por el parón presupuestario se anotan también el enlace desde la Ap4 (autopista Sevilla-Cádiz) al aeropuerto de Jerez. En la misma línea se encuentra el anunciando acceso a Torre Guadiaro, en la A-7 o la puesta en marcha del tren de la Costa del Sol, entre Algeciras y Nerja.

Los Presupuestos generales del Estado (PGE) de 2022 reservaron para Cádiz 454 millones de euros en inversión, mientras que los de 2023, el último aprobado, la cuantía fue de 476 millones. Desde entonces, la obra pública que depende del Estado ha ido a ralentí por falta de unas cuentas estables y seguras. Esta disfunción económica afecta muy especialmente a los grandes proyectos anunciados.

La reordenación del nudo de Tres Caminos está a la espera de un nuevo aporte presupuestario para garantizar su terminación

Para tener constancia del problema al que nos enfrentamos es conveniente recordar que el Congreso rechazó este jueves la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, echando para atrás un paso imprescindible para poder elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), es decir, los de 2026 y poner fin con ello a dos años de presupuestos prorrogados. La votación terminó con 178 votos en contra, 174 a favor y cinco abstenciones, un resultado que deja más que evidente la fragmentación de la Cámara Baja y la fragilidad sobre la que se sustenta el Gobierno.

La propuesta presentada por el Ejecutivo no superó el trámite por el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que Podemos y la diputada de Compromís, Àgueda Micó se abstuvieron. El documento, importante para fijar los límites de déficit y deuda de los próximos años, necesita ser respaldado por ambas cámaras, Congreso y Senado, para quedar totalmente aprobado. Ahora, su caída retrasa de nuevo el arranque del ciclo presupuestario y abre un mes de maniobras políticas y técnicas para evitar un bloqueo aún mayor.

Objetivos de déficits

Pero ¿qué es exactamente la senda de estabilidad? Es el marco que establece los objetivos de déficit, deuda pública y techo de gasto para el conjunto de las administraciones españolas durante los tres ejercicios siguientes. Funciona como el esqueleto financiero sobre el que después se construyen los presupuestos del Estado, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Su presentación es obligatoria, según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y constituye el primer paso antes de redactar el proyecto presupuestario anual.

Este bloqueo ya ha tenido consecuencias directas, y es que los Presupuestos de 2026 acumulan más retraso del previsto. El proyecto debería haber llegado al Congreso antes de octubre, algo ya imposible. Si la senda se aprobara en diciembre, el Gobierno podría presentar el anteproyecto a mediados del primer trimestre del próximo año. Respecto al contenido de las cuentas, la ministra Montero ha recordado que el margen que perderían las autonomías en caso de rechazo doble podría ser aprovechado por el Estado. En las próximas semanas, Hacienda deberá calibrar si mantiene los objetivos intactos o introduce cambios para atraer nuevos apoyos. Lo que está claro es que la negociación de la senda se ha convertido en el primer gran examen de un curso político que vuelve a depender de acuerdos milimétricos en el Congreso.

Los diputados del PP por Cádiz, Miguel Ángel Sastre y Macarena Lorente han sido especialmente críticos con la situación presupuestaria a la que el PSOE ha llevado al país. Así, destacan que inversiones que se encuentran completamente en el aire son:

- La duplicación de la N-IV entre el aeropuerto de Jerez y Los Palacios. Se trata de unos 60 kilómetros que si estuvieran desdoblados aliviarían la congestión de las autopista Ap4 (Cádiz-Sevilla), que multiplicado su tráfico desde que acabó su peaje el 1 de enero de 2020.

- Otro de los proyectos clave que está pendiente de un hilo es el enlace entre la AP4 (Sevilla Cádiz) y el aeropuerto de Jerez. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) formalizó en 2022 por 539.098 euros el contrato para la redacción de los proyectos de trazado y construcción del nuevo acceso al aeropuerto de Jerez, en el entorno del kilómetro 72 de la autopista AP-4, en Cádiz. Este era el perimer paso para una inversión de 13,5 millones de euros en la duplicación de calzada y refuerzo de la existente dando continuidad a la autovía A-4 que concluye en el enlace del aeropuerto de Jerez. De momento, no se han movido más papeles sobre esta obra.

- En marzo de 2023 el Ministerio adjudicó por un importe de 528.990,46 euros, el contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de la 'Remodelación del enlace entre la A-7 y la AP-7 en Torreguadiaro', en la provincia de Cádiz. El objeto de esta actuación no es otro que modificar el enlace existente en el kilómetro 133,700 de la autovía A-7 para mejorar su funcionalidad, estableciendo una conexión directa entre el tramo de esta autovía procedente de Algeciras, con el tramo de la carretera multicarril A-7 que continúa hacia Málaga. Así, se elimina la necesidad de paso por las glorietas y viales existentes del enlace de Torreguadiaro de la AP-7. Esta actuación también necesita consignación presupuetaria para seguir avanzando.-

- Otra obra que está en cuarentena es la del Tren de la Costa del Sol que afecta directamente a Algeciras. Precisamente en junio de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible formalizó por 991.911 euros el contrato de servicios para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario de la Costa del Sol entre Algeciras (provincia de Cádiz) y Nerja (Málaga). El objetivo del estudio era ofrecer alternativas de movilidad sostenibles, accesibles y seguras, impulsando el uso del ferrocarril, la cohesión territorial y social y la integración de las políticas de desarrollo urbano y movilidad.

- La Ap-4 (Cádiz-Sevilla) es una asignatura pendiente. Está en fase de redacción un proyecto para la rehabilitación del firme de todo el trazado de la AP-4, desde su inicio en Dos Hermanas y su final en Puerto Real; así como que están en redacción los proyectos de nuevos enlaces entre la AP-4 y la carretera N-4 en Los Palacios y Villafranca y El Cuervo de Sevilla y otro más en el aeropuerto de Jerez de la Frontera, por un importe total de 43 millones de euros. Esta redacción de proyecto necesita inyección económica para salir de los despachos.

En ese sentido, los responsables del Ministerio de Transportes han expuesto que la inversión prevista en las diferentes actuaciones previstas en el eje del tramo sur de la A-4 y la AP-4 se eleva a unos 268 millones de euros, incluyendo la construcción de nuevos enlaces y la rehabilitación del firme, en ambas vías entre Cádiz y Sevilla para mejorar la funcionalidad de las infraestructuras.

Miguel Ángel Sastre, diputado del PP por Cádiz LA VOZ INFRAESTRUCTURAS El PP pregunta por las comisarías anunciadas El diputado por Cádiz del PP, Migue Ángel Sastre, ha destacado en relación a la falta de presupuestos que «cuando comenzó la legislatura, desde el Partido Popular de la Provincia de Cádiz ya advertimos que era una legislatura que nacía muerta. Aun así, y por responsabilidad con nuestro trabajo parlamentario, los diputados de la provincia registramos varias preguntas escritas sobre las proyectos e inversiones pendientes que el Gobierno de España tenía en Cádiz y que afectaban a los distintos ministerios creados». Se preguntó, uno por uno, a más de dos decenas de ministerios qué actuaciones estaban en marcha, cuáles quedaban pendientes y cuáles consideraban prioritarias. También el PP planteó qué ocurriría si no había nuevos presupuestos y si esas inversiones decaerían. Inversiones relacionadas con infraestructuras, «con la necesaria construcción de comisarías de Policía Nacional, por ejemplo de La Línea, para mejorar la seguridad en nuestro territorio, entre otras muchas demandas históricas». Asegura que «hoy, casi tres años después de los últimos presupuestos y dos años desde el inicio de la legislatura, no solo seguimos sin nuevas cuentas públicas, sino que muchos de esos proyectos por los que preguntamos en su momento se encuentran en una situación muy comprometida. Y es que, con la subida del coste de los materiales y el encarecimiento de la vida, el presupuesto asignado resulta ya completamente insuficiente».