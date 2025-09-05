Estas son las mejoras con las que los colegios de Cádiz comenzarán el nuevo curso

Como viene siendo habitual durante los meses de verano, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la delegación municipal de Enseñanza, ha llevado a cabo labores de mantenimiento en distintos centros escolares de la ciudad. Estas labores se realizan a demanda de cada uno de los centros, que trasladan a la delegación las necesidades de los colegios de cara al inicio del curso.

En concreto, se han realizado medio centenar de actuaciones en un total de 15 colegios de la ciudad. Éstos son: Campo del Sur, Carlos III, María Valle, Fermín Salvochea, Gadir, Celestino Mutis, Josefina Pascual, Inmaculada, Profesor Tierno Galván, Reyes Católicos, San Rafael, Santa Teresa, Viento de Levante y Guardería municipal.

Las tareas de mantenimiento que se han desarrollado han sido las siguientes:

Campo del Sur Trabajos de resanado y pintura en varias aulas, espacios del AMPA y asociaciones, en total aproximadamente 17, y también en salón de actos, zonas de pasillos y gimnasio.

Carlos III Se ha eliminado un tabique divisorio en la zona de despachos de dirección

Resanado y pintado de despachos, sala de profesores, oficinas, conserjería

Pintado de pasillo y de puertas metálicas y de madera de zona de oficinas

Alicatado de zona de ventana de conserjería

Retirada de enseres. En total, tres portes de camión

Actualmente se está realizando el pintado de la fachada del edificio

María Valle Se han sustituido las tres puertas de emergencias del pabellón.

Sustitución de 8 focos interiores del pabellón

Retirada de cortinas en mal estado en el pabellón

Fermín Salvochea Resanado y pintado de todas las aulas y tutorías de la planta 1ª , en total 9.

Pintado del salón de actos

Pintado de pista de baloncesto

Gadir Reparaciones y pintado en techos de aulas del módulo infantil

Resanado y pintado de techo del AMPA

Celestino Mutis Reparación de filtración en cubierta del ascensor.

Barnizado de puertas de madera en bóvedas de biblioteca y AMPA

Colocación de lona en fachada del edificio con maquinaria articulada

Josefina Pascual Limpieza e impermeabilización de cubierta del edificio con membrana de poliuretano.

Pintado de zonas de humedades en aulas y pasillos de 2ª planta.

Resanado y pintado de techo de secretaría.

Inmaculada Colocación de malla Hércules con puerta para entrada y salida de vehículos en zona del callejón en pabellón A

Profesor Tierno Galván Rascado y pintado de todas las rejas exteriores e interiores del centro

Nueva instalación eléctrica y montaje de focos en patio de primaria.

Sustitución del sistema de alumbrado del porche infantil.

Adaptación y modificación de wc, termo eléctrico, demolición de pileta y pintado de techo en aseo de educación especial.

Reyes Católicos Sustitución de dos termos eléctricos en zona de aseos del sótano.

Resanado y pintado del muro en patio principal.

San Felipe Sustitución del césped artificial en patio infantil.

Pintado del salón de actos.

Resanado y pintado de todas las aulas de 2ª y 3ª planta en total 10.

Realizar modificación de línea eléctrica en aula de informática.

Sustitución del sistema de iluminación a tipo led en aula de informática.

Sustitución de cerraduras y picaportes en todas las aulas de 1ª , 2ª y 3ª planta en total 35 unidades.

Reparaciones y pintado en fachada, dinteles de ventanas, desmontaje de cartel de hierro, y reparaciones en vallado de azotea por calle San José según proyecto realizado por Urbanismo.

San Rafael Colocación de solería antideslizante en entrada al centro por calle Encarnación

Reparaciones de grietas y garras de verja, y pintado de muro exterior por calle Encarnación.

Sustitución de puerta metálica de acceso a la cubierta.

Santa Teresa Resanado y pintado de fachada exterior del edificio.

Viento de Levante Pintado del salón de actos.

Pintado de aulas 3 y 9.

Repaso de pintura del muro exterior del centro.

Reparación en loza de hormigón en zona del patio.

Guardería Municipal Sustitución de canalón y bajante en patio interior.

Reparaciones de grietas resanado y pintado en fachada de patio interior con montaje de andamios.

Reparaciones en dinteles y grietas en fachada exterior al patio principal y pintado de esa fachada.

Resanado y pintado de zonas de pasillo y cuarto de almacenamiento.

Resanado y pintado de humedades en comedor de 1ª planta y aula en planta baja.

Reparar grieta en cubierta del porche e impermeabilizar con membrana de poliuretano.

En estos momentos se está pendiente desarrollar varios trabajos, a la espera de la llegada de materiales, en los centros Celestino Mutis Colocación de paneles fenólicos de colores en zona de pasillo de 1ª planta), Juan Carlos Aragón (sustitución de puertas de madera del comedor y pintado de la fachada del edificio de primaria), Santa Teresa (colocación de ventana y reja en cuarto de limpieza) y la realización de las pistas deportivas en La Inmaculada.

Actualmente se está realizando el desbroce en los patios de los centros, retiradas de enseres y movimiento de mobiliario según peticiones de los centros.

Este año también se han realizado inspecciones eléctricas y de ascensores en todos los centros que correspondían.