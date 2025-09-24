Cádiz
Manu Sánchez explica su bonita historia con el Nazareno de Cádiz: «Fue algo muy especial»
El humorista y pregonero del próximo Carnaval de Cádiz 2026 desgrana su vinculación con el Regidor Perpetuo de la ciudad
Por todos es ya conocido el cariño que Manu Sánchez tiene por Cádiz. El que será el pregonero del Carnaval del próximo 2026, además de sentirse muy vinculado a la gran fiesta de la ciudad, tiene una fuerte devoción por el Nazareno de Santa María.
Su unión con el Greñúo viene a través de la madre de su amigo Jose que cada viernes desde hace muchos años acude a Santa María y teniendo dos hijos pone tres velas, como explica el propio Manu Sánchez, una de ella por él.
Ese gesto le causa una gran emoción y por eso en cierto modo quiso corresponder acompañando al Nazareno en su salida procesional. El de Dos Hermanas quiso ir en la penitencia tras el paso del Regidor Perpetuo el Jueves Santo de 2024.