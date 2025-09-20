Lucha romana por los chicharrones en el Mercado de Abastos de Cádiz

Desfiles, cómics, talleres, recreaciones históricas y hasta un banquete imperial... la agenda para la segunda jornada del evento Cádiz Romana se presentaba este sábado con una amplia oferta para todos los públicos.

Una de las actividades previstas ya se ha celebrado y ha tenido un punto gastronómico.

Ha tenido lugar en el Mercado de Abastos y ha consistido en un Cortejo Romano que ha llevado a cabo el siguiente itinerario: Sacramento, Javier de Burgos, Palillero, Columela, Plaza de las Flores y Mercado Central de Abastos.

Ya dentro del Mercado de Abastos, ha llegado el momento del espectáculo bautizado como 'Gadea Musgades, Panem, Circus et Chicharrones'. Ha empezado a las tres de la tarde y ha durado 30 minutos, haciendo las delicias del público asistente.

Cita para los amantes del cómic

Amantes del cómic y la ilustración se han dado cita este sábado en la Plaza Mina con la celebración de la jornada '¡AVE, Cómic! Ilustrando Gades' organizada por la Delegación Municipal de Infancia del Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación de Ilustración Profesional de la ciudad (AIP Cádiz).

La cita, enmarcada en el programa cultural 'Cádiz Romana' del Ayuntamiento de Cádiz, ha reunido a ilustradores profesionales, aficionados y público en general para disfrutar de un completo programa de actividades en torno a la creación gráfica y a la historia romana de la ciudad, según una nota del ayuntamiento.

Como resultado del concurso de cómic en vivo que ha incluido esta experiencia creativa, el próximo 24 de septiembre a las 12:00 horas se inaugurará en el Baluarte del Orejón una exposición con una selección de las obras presentadas. Asimismo, se editará un cómic que incluirá las obras ganadoras y cuya portada llevará la firma de Fran Galán, dibujante de Marvel Comics que ha compartido su experiencia y talento durante la jornada.

En este concurso, participantes de diferentes niveles han medido su talento con el reto de diseñar historietas inspiradas en la época romana de Gades. El certamen está dotado con tres premios principales de 1.000, 500 y 250 euros respectivamente, además de accésits y obsequios para todos los participantes, y cuenta con la colaboración de Royal Talens, Librería La Ratonera, Tienda Tierra Media y José Luis Vidal.

Además del concurso, la jornada también ha ofrecido actividades abiertas a todo el público, como el dinámico 'Combate de gladiadores', en el que han participado dibujantes aficionados a partir de 14 años, y el taller infantil '¡Manos a la obra!', donde los más pequeños han fabricado su casco romano en 3D y a tamaño real.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado la gran acogida del evento y ha asegurado que «Cádiz ha vivido hoy una jornada de creatividad, talento y cultura que fortalece el sector artístico local, abre la ciudad a nombres reconocidos del cómic internacional y acerca a la ciudadanía a la historia de nuestra tierra desde una perspectiva lúdica y participativa».