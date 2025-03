Los lateros de las playas de Cádiz denuncian ante Consumo «el descontrol de la venta ambulante»

Los lateros de las playas de Cádiz siguen sin encontrar soluciones a sus problemas. Estos han decidido oficializar las numerosas quejas del colectivo por la proliferación de vendedores ambulantes sin licencia en las playas de la ciudad, interponiendo una denuncia ante la Delegación Municipal de Consumo.

En el escrito, la Asociación de Vendedores Ambulantes de las Playas, apunta: «Ante la proliferación de vendedores ambulantes de todo tipo y genero, de dudosa legalidad, con el riesgo sanitario q con lleva entre ellos, los alimentos no perecederos, como dulces, nos vemos en la obligación de notificarlo y solicitar urgentemente una solución alternativa para su control, ante la huelga indefinida de policía local».

No obstante, los representantes del colectivo, aseguran que desde el Ayuntamiento siguen sin darles alternativas para poner fin a lo que consideran «un auténtico descontrol de la venta ambulante» en todo el litoral de la capital. Al respecto, Alejandro Rossi, asegura que desde hace semanas están viendo cómo están apareciendo vendedores de todo tipo, «desde dulces hasta bolsos», en la zona, sin que nadie acuda a su llamada.

«Entendemos que nosotros estamos en este fuego cruzado entre el Ayuntamiento y la Policía Local y nadie nos ayuda. Llevamos así ya tres años, así que necesitamos que alguien actúe», asegura el representante legal de la entidad, que asegura que el pasado jueves mantuvo un encuentro con la concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez para abordar el tema.

«Nos ha dicho que se está intentando llegar a un acuerdo con la Policía Local para dar un servicio mínimo y que al menos de vez en cuando se patrulle por las playas y así se pueda controlar a estos vendedores», afirma Rossi, que duda que este planteamiento pueda hacer cambiar esta situación.

En este sentido, explica que son 72 los vendedores ambulantes con licencia en la playa, «y aunque nos conocemos muchos, hay gente que no sabemos si tienen licencia o no», asegura. «Hasta que llegaron los problemas con la Policía, ellos bajaban con un listado y lo podían comprobar, pero ahora no tenemos esa posibilidad porque el listado tampoco es público, por lo que no hay manera de saber si tienen licencia o no», apostilló el latero.

Asimismo, el portavoz de la asociación reivindicó los numerosos requisitos y exigencias que tienen ellos para optar a estas licencias mientras que otros no tienen que pasar por ello. «Haya o no controles, para nosotros las exigencias son las mismas. Pagamos nuestras tasas correspondientes, nuestros seguros y tenemos que estar dados de alta», critica el vendedor.