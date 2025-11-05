Comercios

¿Qué es un King Lab? Así es el novedoso espacio que acaba de abrir sus puertas en Cádiz
Ana Mendoza

Cádiz

Acaba de abrir sus puertas King Lab un nuevo establecimiento con un concepto innovador en Cádiz. Se trata de un espacio de creatividad colaborativa donde se desarrollan ideas y proyectos de forma práctica, un lugar en el que se investiga, se prueba, se crea.

King Lab se encuentra en la calle Montañés en el local que durante años fue el Mónaco. Recién reformado con un aire más actual ahora cuenta con una zona de cafetería y restauración y la planta superior está destinada a ropa de segunda mano.

@mjteresa @KingVintage en C/ MONTAÑES, 14 CÁDIZ  #cadiz #gastronomia #humor #cadizandalucia #espaciocreativo ♬ sonido original - MJ Teresa

Ofrecen desayunos, brunch, cenas... y además entre las posibilidades del King Lab está también el acoger exposiciones artísticas, convirtiéndose así en un lugar multidisciplinar y con encanto en el que poder disfrutar de un buen rato con amigos.

