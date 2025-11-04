El pueblo de Cádiz que la revista Viajar reconoce como el mejor lugar de la provincia para comer: «Un paraíso gastronómico todavía desconocido»

Algunos de los pueblos más bonitos de Andalucía se encuentran en la provincia de Cádiz, donde es posible visitar una serie de municipios que son conocidos por su encanto, su patrimonio y su gastronomía. Uno de ellos, incluso, ha sido destacado recientemente por la revista Viajar, que lo ha definido como «un paraíso gastronómico de la carne situado entre dehesas, bosques y peñas legendarias».

El pueblo en cuestión es Alcalá de los Gazules, situado en pleno Parque Natural de Los Alcornocales. Se trata de uno de los municipios más encantadores de la provincia de Cádiz, conocido por sus calles estrechas y empedradas y sus características casas blancas. En este pueblo, además, es posible disfrutar de una gastronomía única, como ha destacado la revista Viajar.

La gastronomía de Alcalá de los Gazules

Si por algo es conocida Alcalá de los Gazules es por su extraordinaria gastronomía. El municipio se encuentra en plena sierra y eso le permite tener acceso a una serie de productos de gran calidad como la carne de vaca retinta. Este animal vive en un entorno natural privilegiado y por eso produce una de las carnes más famosas y sabrosas de la provincia.

Para poder degustar este producto de extraordinaria calidad, Viajar recomienda visitar el restaurante llamado Suber Espacio Gastronómico, que ofrece la posibilidad de realizar un viaje por toda la provincia según la revista: «Todo un homenaje a los sabores de Cádiz en clave de alta cocina».

Qué ver en Alcalá de los Gazules

Además de su gastronomía, Alcalá de los Gazules también cuenta con un fantástico patrimonio para visitar. El municipio, de hecho, fue declarado como conjunto histórico-artístico en 1984. Algunos de sus lugares más destacados son su imponente castillo del siglo XIII, su muralla medieval, la Iglesia de San Jorge, la Casa del Cabildo, el convento de Santa Clara o el Santuario de Nuestra Señora de Todos los Santos, además de dos yacimientos arqueológicos de gran importancia como 'La Mesa del Esparragal' y 'La Taja de los Huerros'.

Imagen de Alcalá de los Gazules Francis Jiménez

Son algunos de los principales tesoros de este municipio que está completamente rodeado por un entorno natural de gran belleza y que ha sido destacado ahora por su gastronomía. Motivos más que suficientes para descubrir Alcalá de los Gazules, definido recientemente por la revista Viajar como «el pueblo más infravalorado de Cádiz».