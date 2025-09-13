José Luis Moreno: «Todo lo que me ha pasado a mí le puede pasar a otro ciudadano igualmente inocente»

José Luis Moreno reaparece en Cádiz, tras varios años apartado del foco mediático, para presentar Toma Moreno, una serie documental biográfica con la que promete contar «todo lo que me ha pasado». El productor, responsable de éxitos televisivos como Aquí no hay quien viva, ha estado en el pasado vinculado a acusaciones por estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal. Sin perder la sonrisa, Moreno regresa acompañado de Womack Studios y La Goota Entertainment para dar a conocer, en la tercera edición del South International Series Festival, una nueva producción que promete no dejar indiferente a nadie.

- Señor Moreno, bienvenido a Cádiz. ¿Conoce la ciudad?

- Sí, la conozco muy bien, he trabajado muchas veces aquí. Adoro esta zona, adoro a esta gente, porque es una de las provincias que, aparte de la belleza y la luz que sabes que tiene, el humor es lo que prevalece aquí. Vuestros carnavales son famosos en el mundo. El humor ha sido para mí el oxígeno de mi vida y de trabajo durante años. Imagínate, o sea, me une todo.

- Hoy es un día ajetreado para usted con muchas entrevistas y sesiones de fotos. ¿Mantiene la ilusión del primer día?

- Sí, sí, absolutamente. El que no tenga ilusión en nuestra profesión como productor, como actor o como guionista o de lo que quieras, mejor que se retire porque el público tiene un instinto bárbaro. Si no nota poesía, no te quiere.

- ¿Por qué decide José Luis Moreno, en esta etapa de su vida, hacer una serie documental biográfica?

- Pues mira, quizás porque es el momento de que, con todos los linchamientos que ha habido, con toda la corrupción que hay, con toda la podredumbre que hay en la audiencia nacional, por ejemplo, en lo que a mí respecta, porque seguro que hacen cosas muy buenas con otros temas, el momento de absoluta corrupción y podredumbre que nos está rodeando desde las propias instituciones, pues más que hablar de mi vida, decir que todo lo que me ha pasado a mí le puede pasar a otro ciudadano igualmente inocente, que hay que contar la verdad y que hay que contarla sin miedos ni tapujos porque los que te meten en la basura también son españoles, se protegen en togas y uniformes y hay que erradicarlos porque la mayoría son buenos.

-¿Qué van a encontrar los espectadores en esta producción?

- Mucha información, pero también buen rollo, el recuerdo de toda una vida apoyado por el público en un montón de países y humanidad, normalidad, cercanía y, sobre todo, verdad y defensa y ausencia absoluta de miedo.

- ¿Hay algún proyecto que no llegó a realizarse y que todavía le gustaría retomar o producir en el futuro?

- No, porque afortunadamente los proyectos que tengo pendientes, que son muchos, se van a hacer. Y el que quedó también empantanado por la detención ('Resplandor y Tinieblas') y por toda la basura de la gentuza que rodea todo este tema, que es importante, y ya empiezan a estar en la cárcel, afortunadamente, como el jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), Óscar Sánchez, que es el que firmó mi informe, el informe de que yo era todo lo que no era. Así que eso es lo que van a encontrar. Y van a encontrar a una persona que está encantada de seguir aquí, de seguir útil, de seguir activo y que denuncia una serie de cosas, pero sin acritud.

El humor ha sido mi compañero de vida y quiero seguir teniéndolo.

- Usted cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la televisión. ¿Cómo ve el panorama actual del cine y de la televisión en España?

- Creo que tenemos muy buenos de todo, guionistas, directores, actores y la prueba es que nuestros actores nos han puesto en Estados Unidos, un poco en el mapa. A veces, años atrás, no ahora, pero a veces se hablaba de España en Estados Unidos y se creían que era, no sé, una parte de México, unas cosas bastante tan suecas. Y no, se ha demostrado que a nuestros directores los dan Oscars o premios BAFTA.

Este es un país de muchísimo talento, no tienes nada más que ir a los escritores, científicos, pintores, compositores. Es un país del que tenemos que estar orgullosos, pero, claro, la homogeneidad es imposible y también hay partes malas que yo creo y quiero creer que son minoría, pero que hay que denunciarlas.

- Siento que tiene usted muchas ganas de hablar, señor Moreno.

- He tenido que hablar por Rockefeller y por Macario (risas), por lo que a veces mi locuacidad es excesiva.

- Viene usted a Cádiz vestido de amarillo y azul. ¿Es un guiño al equipo de la ciudad?

- Me dijeron Cádiz, un ambiente de playa para las fotos del festival. Amarillo y azul. No he podido encontrar nada mejor para el momento.