Cádiz
Joan Manuel Serrat estuvo disfrutando de la gastronomía gaditana en este emblemático restaurante de Cádiz: «Ha vuelto a casa»
El cantautor ha estado en la provincia para recibir el premio Cortes Real Isla de León
Joan Manuel Serrat cumple su deseo de encontrarse con los 'serratianos' isleños: «Era importante para irme contento»
Joan Manuel Serrat en San Fernando: «No me gusta el mundo en el que vivimos. Es hostil, contaminado, injusto e insolidario»
El cantautor Joan Manuel Serrat se ha dejado ver estos días por la bahía de Cádiz. Concretamente el artista acudía a San Fernando para recoger el Premio Cortes Real Isla de León que cada año la ciudad otorga a una figura o institución que encarne la lucha y algunos de los valores que se trataron en las primeras Cortes y que luego se recogieron en la Constitución de 1812.
Serrat, además de disfrutar de los encantos isleños, ha querido aprovechar para visitar la capital y acudir a uno de los lugares de excelencia gastronómica más destacados de la capital. Un restaurante clásico, histórico y de primer nivel como es el Faro de Cádiz.
El compositor español, a sus 81 años, no era la primera vez que acudía a este restaurante por lo que desde El Faro, con imagen de Serrat y la gerente Mayte Córdoba, han querido agradecer su regreso: «Uno se cree
Que las mató el tiempo y la ausencia
Pero su tren
Vendió boleto
De ida y vuelta
Son aquellas pequeñas cosas
Que nos dejó un tiempo de rosas...«
«Serrat ha vuelto a su casa, años después... Un sueño cumplido que nos siga recordando y eligiendo».