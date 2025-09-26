Joan Manuel Serrat estuvo disfrutando de la gastronomía gaditana en este emblemático restaurante de Cádiz: «Ha vuelto a casa»

El cantautor Joan Manuel Serrat se ha dejado ver estos días por la bahía de Cádiz. Concretamente el artista acudía a San Fernando para recoger el Premio Cortes Real Isla de León que cada año la ciudad otorga a una figura o institución que encarne la lucha y algunos de los valores que se trataron en las primeras Cortes y que luego se recogieron en la Constitución de 1812.

Serrat, además de disfrutar de los encantos isleños, ha querido aprovechar para visitar la capital y acudir a uno de los lugares de excelencia gastronómica más destacados de la capital. Un restaurante clásico, histórico y de primer nivel como es el Faro de Cádiz.

El compositor español, a sus 81 años, no era la primera vez que acudía a este restaurante por lo que desde El Faro, con imagen de Serrat y la gerente Mayte Córdoba, han querido agradecer su regreso: «Uno se cree

Que las mató el tiempo y la ausencia

Pero su tren

Vendió boleto

De ida y vuelta

Son aquellas pequeñas cosas

Que nos dejó un tiempo de rosas...«

«Serrat ha vuelto a su casa, años después... Un sueño cumplido que nos siga recordando y eligiendo».