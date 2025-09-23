Javier Coronas no olvida su paso por Cádiz con 'Ilustres ignorantes': «El Falla se me iba de las manos»

'Ilustres ignorantes' trata de encontrar respuestas a todas esas preguntas ridículas que nos planteamos en nuestra vida diaria. Para ello, junto a Javier Coronas, cada programa, que se emite en Movistar Plus+, cuenta con la presencia de dos colaboradores fijos y dos invitados.

No hace mucho, Coronas y su pareja de colaboradores fijos, el humorista y locutor de radio Javier Cansado (miembro del dúo humorístico Faemino y Cansado) y Pepe Colubi, periodista, escritor y guionista de programas de televisión como 'El hormiguero' (Cuatro), 'La última noche' (Telecinco) o 'Lo + Plus' (Canal+), estuvieron en el Teatro Falla de Cádiz para grabar uno de sus programas.

Fue el 13 de marzo de este año y los dos invitados fueron el autor de chirigotas José Luis García Cossío, 'Selu', y el cantante y pregonero del Carnaval 2025 Antoñito Molina. Se habló de Carnaval y se habló de todo un poco. Las entradas para el público de Cádiz se entregaron a través de invitaciones.

Han pasado meses, pero Coronas no olvida su paso por el Gran Teatro Falla. En una entrevista que ha concedido en el podcast 'Qué demonios pasa', el presentador lo ha dejado bien claro. No olvida su paso por el Gran Teatro Falla: «Grabamos en Cádiz y el Falla se me iba de las manos. La gente estaba exultante, pero exultante, pero exultante... Yo no había visto eso en mi puta vida. Soy de las personas que no se pone nerviosa al salir al teatro, no me pongo nervioso. Y salí al Falla, y cuando salí y ese teatro se vino abajo, con un estruendo que te cagas, se me puso la piel de gallina. Y me dije: para ya, que me a a dar algo tíos...«.

La triste baja de Javier Cansado en el programa

El programa 'Ilustres ignorantes' ha sido noticia estos últimos días debido a la triste baja de uno de sus colaboradores fijos. Javier Cansado anunció que empieza un tratamiento para luchar contra un cáncer y que estará alejado de los focos un tiempo.

El humorista, que ya ha sido operado, compartió el diagnóstico en redes sociales con una confesión que ha tenido la respuesta de muchos mensajes de apoyo.

Esta fue su breve explicación en la red social X, antigua Twitter, donde tiene más de 400.000 seguidores: «Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo«.﻿