Javi Medina: «Cantar en Cádiz siempre será un regalo para mí»

«Cádiz me encanta. No solo para cantar, también para pasar las vacaciones. Para mí, cantar en esta ciudad es un regalo. Siempre me hace muchísima ilusión». Con estas palabras saluda Javi Medina y confiesa tener muchas ganas de que llegue el sábado. Porque el artista actuará en sala Momart el 5 de abril y presentará su último álbum 'Gato Negro'.

Y es que este madrileño trae a Cádiz su esencia más flamenca con unas letras «sacadas del alma y del corazón porque es así como funcionan las cosas». Medina, un cantante que se va consolidando en el panorama musical poco a poco, se ha rodeado ya de grandes artistas como Camilo, Josemi Carmona, Mnak, Salistre, Masaedo y Original Elías. Ahora, con la gira en marcha, recorre cada rincón del país con su espontaneidad característica.

Uno de sus últimos temas ha sido 'Pinceles' con el cantante colombiano Camilo. «Ha sido impresionante compartir esta experiencia con él. Ha sido, literal, un sueño cumplido. Desde el primer momento conectamos y ha sido muy fácil trabajar con él». La canción tiene millones de visualizaciones en todas las plataformas y, sin pretensión alguna, Javi medina subraya que «ya es mi amigo, por todo lo que me está dando».

Muy pocas entradas disponibles

En cuanto al concierto del próximo sábado, el cantante adelanta que «habrá sorpresas», pero prefiere no decir más. «El público va a disfrutar mucho», señala. A cinco días del concierto ya quedan muy pocas entradas disponibles, por lo que el evento habla por sí solo.

Javi Medina une el flamenco con otras disciplinas más urbanas y tiene por delante un largo calendario de conciertos. De hecho, temas como '50 Abrazos' y 'Sale el Sol en el Bajo A', han contribuido a situarlo como uno de los grandes de su género, pero su mayor éxito ha sido 'Me La Llevo', con la colaboración del grupo Salistre, que revolucionó las redes sociales y todas las plataformas, situándose entre los 50 más virales de España. Flamenco, fusión, duende y Cádiz.

