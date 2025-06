Irache: «Con los 11, 12 años yo ya empecé a pedir la máquina de tatuar»

A Irache Gómez Daza (Cádiz, 2005) no se le puede negar que es de Cádiz; su acento, su gracia, su forma de hablar y sus gestos le hacen convertirse en un estandarte de una ciudad que la tiene enamorada desde que tiene uso de razón pero a la que sabe que deberá abandonar más temprano que tarde con tal de labrarse un futuro en el mundo del tatuaje. Y ya ha empezado a ello. Lo ha hecho con una decisión y una determinación envidiable, valiente y con un arrojo propio de las personas a las que se les ve como el aura del éxito no tendría inconveniente alguno en acercarse a ellas.

De Loreto para el mundo. Así podría ser en un futuro el lema de una incipiente emprendedora que lleva formándose un año, el primero de los muchos. Sabedora de la competencia que hay en una ciudad pequeña, sin miedo ni vértigo a las alturas, Irache medita la posibilidad de hacer las maletas para seguir aprendiendo fuera de España «viviendo experiencias» mientras se abre camino en un mundo en el que se ya se siente realizada al haber encontrado correspondencia en lo que hace.

Su gente confía en ella y eso le sobra para embarcarse en la aventura de ser feliz. Su padre le apoya, su madre le marcó el sendero y su pareja le compró su primer vehículo para adentrarse en la profesión donde quiere crecer. Para ello, no le importará marcharse de Cádiz pese a lo mucho que le tira a una carnavalera que este año ha debutado en la modalidad de adultos con la comparsa 'La Chulita', todo lo que no es ella cuando de hablar con prudencia y sensatez se trata.

-Año redondo este 2025.

-Digo. Voy 'pa' 20 ya. Los cumplo el 2 de agosto.

-¿Dónde estudió?

-Primaría la estudié en el Fermín Salvochea, en Loreto; y la ESO me la saqué en el IES Fernando Aguilar Quignón.

-¿Dónde esta ese?

-Eso está lo que era el Telegrafía antes.

-Entiendo que su barrio y su infancia le lleva a Loreto.

-Loreto y San Mateo, Barriada. Ahí ha 'sio' mi infancia.

-¿Qué inquietudes tenía siendo pequeña, en el colegio? ¿Era buena estudiante?

-No era buena y tampoco mala, era normal.

-Se dedicaba a pasar cursos.

-'Aro', pasaba cursos. Era 'normá'. Pasaba los cursos con mis notas normales, mis notables y aprobados.

-Joe, notables son notables.

-En la ESO ya cojee un poquito, jejejeje.

-La ESO viene a ser lo que se hace antes de la Universidad, ¿no?

-Yo no he ido a la universidad.

-Ya, lo sé, pero era 'pa' situarme.

-La ESO se hace antes del bachillerato.

-Ah. ¿Qué es lo que menos le gustaba o lo que más?

-Yo soy más de letras que de números, la verdad, muchísimo antes.

-Y eso que la gente que dibuja suele ser más de números, ¿no?

-Para nada; tú ahora mismo me 'pone' aquí, yo qué sé, cualquier operación de matemáticas y no te la hago. No te la hago, a ver, te la hago pero me llevo mucho más tiempo 'pa' hacerla que a lo mejor una persona que le guste. Vamos, que me cuesta más. No es que me costara, a lo mejor a mí me lo explicaban, y se me quedaba en el día, pero como no lo hiciera al día siguiente ya se me había 'olvidao'. Eso es lo que a mí siempre me ha pasado con matemáticas, que se me olvidaba constantemente.

-¿Pero cuándo se lo explicaban le gustaba las operaciones?

-No, no, no. Lo 'hasía' porque tenía que 'haserlo', ya está; a mí nunca me han gustado los números.

-¿Y asignaturas como Historia, Literatura o Geografía le gustaban más?

-Historia sí, Historia sí; Geografía tampoco me hacía mucha gracia, pero Historia, Literatura y eso, sí.

-¿En qué momento toma medianamente conciencia de lo que quiere ser una vez cumpla con los estudios básicos?

-Mira, yo realmente quería ser tatuadora desde chica.

-¿En serio?

-En serio. A mí siempre me ha gustado dibujar; yo acompañaba a mi madre, que mi madre tiene dos tatuajes [Interrumpo].

-¿A qué se dedica? ¿A algo creativo?

-Ella es cajera en un supermercado. A lo mejor mi madre tenía algún tatuaje o veía un dibujo o lo que sea y ella me los enseñabas; o también iba con ella y veía cómo se los hacían. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención porque me gustaba mucho dibujar de siempre. Entonces con los 11, 12 años yo ya empecé a 'pedí' la máquina de 'tatuá'. ¿Qué pasa? Que fueron pasando los años y mi madre no me la ponía porque decía, claro, 'como yo le dé una máquina de tatuá a la niña que tiene 12 años se va a tatuá enterita y sola'. Entonces no se fiaba de mí en ese sentido.

-Bien que hizo. Jaja. Porque algo me juego que ya se ha tatuado alguna vez.

-Sí, claro. La verdad es que sí. Jajajajaja. Pero claro, no es lo mismo ahora que ya tengo 19 a cuando tenía 12, claro.

-¿Y qué decía su padre; a qué se dedica?

-Mi padre es camarero. Ahora ya tiene su bar y eso.

(-¿Camarero? ¿Quién era tu padre?)

[Quien hace esta pregunta es Diego, paisano de Pelayo y que en ese justo momento pasa por la mesa donde estamos realizando la entrevista].

-Mi padre se llama Dani, en el Manteca estaba. Ahora ya ha abierto él su bar, que se llama La Atalaya, por la zona del Corte Inglés.

(-No lo conozco. -responde Diego, mítico de la hostelería gaditana).

-Dani el Negro le dicen.

(-Es joven, ¿no? Tendrá cuarenta y tantos).

-Del 78, sí.

(-Claro, por eso).

-¿Podemos seguir, Diego?

(-Como quiera).

-Jajajaja

(-Gracias, que sepas que por la entrevista que me hizo este señor me ha felicitado todo 'Cádi').

-Anda ya, hombre. Vamos a seguir, Diego.

(-Me parece bien).

-Me había quedado en que acompañaba a su madre cuando se hacía algún tatuaje.

-Claro, se hacía tatuajes chiquititos y yo flipaba.

-Entiendo que como desde siempre le gustaba dibujar su madre le llevaba a sabiendas de que le iba a gustar verlo.

-Claro porque de siempre me gustaba dibujar. Me acuerdo que mi madre también dibujaba, y mi abuelo por parte de madre también. Ella dibujaba con carboncillo y en papel. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi madre tenía un lápiz; yo era pequeña y me ponía a dibujar con ella, pero a ella le salía tan bien el dibujo que yo me creía que era por el lápiz. Yo a ese lápiz le decía el lápiz mágico; de lo bien que dibujaba ella, yo decía que quería dibujar con el lápiz mágico. Y me lo dejaba y a mí no me salía igual de bien, jejeje.

-¿Cómo se aprende a dibujar?

-Yo creo que eso no es muy difícil aprenderlo, pero porque eso es arte, supongo yo, ¿no? Eso es el arte de cada uno; ver y decir: aquí le tengo que meter más, aquí le tengo que meter menos. Yo creo que es cuestión de cada persona. ¿Se aprende? Sí, se puede aprender. Pero yo creo que eso va en la persona. Tú puedes aprender, porque al fin y al cabo dibujar es coger un lápiz y ponerte. Yo siempre he dibujado desde pequeña. Yo siempre estaba en el cole y había que hacer un dibujo y el dibujo lo hacía yo. ¿Sabes lo que te quiero decir?

-Y tanto. Vamos, que cada vez que se hacían grupos de trabajo ya sé quien se encargaba de dibujar la exposición o lo que fuera.

-Ahí está. ¿Que hay que hacer un grupo? 'Po' lo dibujos, yo. Por ejemplo, una amiga que era muy mala en plástica me decía: 'Irashe, tengo que entregar todos estos dibujos y no me salen'. Y le hacía yo los dibujos. Y la profesora después le decía, 'te lo ha hecho Irashe'. Jajaja.

-Vamos, que a sus padres ya le decían sus profesores 'que no vea con la niña como dibuja'... ¿Eso llegaba a casa?

-Sí, siempre. Y más en la ESO ya; los profesores siempre me lo decían. Aparte, yo tenía uno que era muy cercano que me motivaba para que me dedicase al dibujo.

-¿Y solo se portaba bien en las clases de dibujo?

-A ver, yo no era de las 'porculeras', pero aportaba la risa. Yo no era ni buena ni mala, yo me reía.

-¿Y qué le decía ese profesor que se interesó por su salida laboral?

-Era el profesor de Educación Física, que me decía: 'Irashe, métete en arte, métete a ser profesora de dibujo'. Pero a mi profesora, que me lo planteé por un momento, eh, pero me echó 'patrá' según iban pasando los años...

-¿Llegó a hacer la Selectividad?

-No.

-¿En qué momento deja el colegio?

-Yo dejo el colegio cuando me meto en un grado; termino la ESO y me meto en una FP de administración.

-Y qué tenía que ver eso con el dibujo?

-Nada que ver. Lo que pasa es que dejé los dibujos porque yo pensaba que como lo de profesora no lo terminaba de ver y que los tatuajes tampoco parecía serio pues...

-¿Qué años tenía ahí?

-Cuando dejé de estudiar ya, dieciocho.

-¿Por qué no veía serio lo de los tatuajes?

-Serio, en verdad, no es la palabra. A mí lo que siempre me echaba 'patrá' de los tatuajes era pensar que había muchos y que iba a ser muy difícil. Entonces siempre yo decía...

-Vamos, que no se lo creía.

-Claro, no me lo creía, es lo que me pasaba. Hasta que ya tenía los dieciocho, me regalaron la máquina y ya pues llevo un año.

-¿Quién se la regaló?

-Zahira, mi pareja, claro.

-Olé. Siempre es bueno que los más cercanos confíen en uno. ¿Con ocasión de qué se la regaló?

-Me la regaló por Reyes, que me la pusieron.

-Como hay confianza no nos cargaremos el embrujo, pero por curiosidad, ¿cuánto puede valer una máquina de estas?

-A mí me la regaló de estas baratas porque es el típico kit 'pa empesá' que costó creo que cien euros, ciento diez; era un kit que te traía lo típico; una máquina, una máquina regulera, malísima. Jajajaja. Con cinco pieles sintéticas, algunos caps.

-¿Qué son los caps?

-Los caps son donde tú 'esha' la tinta. Y eso, algunos caps, unos guantes, un par de agujas y ya está. Y ya pues yo me lancé del tirón, la verdad. Estuve poco tiempo probando.

-¿Y sus padres qué le decían?

-Nada, cuando ya me vieron que empezaba y que me gustaba y que era de verdad lo que quería, mi madre me dijo que 'si tú quieres serlo, serlo, pero tienes que formarte para ser la mejor. Pero tienes que creértelo, claro'. Y mi padre 'iguá'. 'Ar' fin y 'ar' cabo, ahora que ya soy más mayor y estoy 'enterá' del tema, tiene muchas salidas.

-Y acaba de empezar.

-Eso es. En febrero hice un año que ya empecé a tatuar por primera vez.

-Con papeles ya, ¿no?

-No, en la piel.

-Jajajaja. Ya, ya, pero en plan legal, digo.

-Ahhh, jajajaja. Sí, sí, sí, sí, sí. claro. Jajaja.

Un momento de la entrevista realizada en Motos Pelayo. l. v.

-A la vez que se sigue formando.

-Sí, yo estoy en una academia en Sevilla que se llama Desirée, que son las mejores, la verdad. Aquí en Andalucía no te hace falta el bachillerato, que yo no lo tengo. Yo me metí en el grado y al final dije: 'mira, yo estoy haciendo esto y estoy perdiendo el tiempo aquí. Estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo algo que no me gusta, estoy aquí sentá en una silla pa ná'.

-Se refiere al grado de administración.

-Exacto. Me metí por meterme, por decir, 'me estoy haciendo mayor y necesito tener algo' hasta que me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Y entonces ya me informé y me fui 'pa' Sevilla, donde llevo un año.

-¿Y cuántos años es el curso o en qué consiste?

-En verdad el curso es muy adaptable, depende de la persona; pero yo lo he hecho en cuatro meses. Lo termino ahora.

-¿Y cuál es la idea ahora?

-Mi idea es terminarlo, que lo termino ahora, la semana que viene ya.

-Entiendo que ya habrá hecho alguna práctica.

-Sí, claro. Yo ya he 'tatuao'. He tatuado. Lo acabo ahora; tengo que pasar ya el examen que tenemos y me dan el acredita. Y ya está, una vez que lo termine ya tengo ya mi certificado.

-Y ya puede montar su estudio.

-Claro.

-¿Y dónde lo quiere montar?

-Mi intención de momento es irme fuera. Yo quiero seguir formándome, aunque termine y ya sea tatuadora, quiero aprender mucho más estilos, quiero aprender más, la verdad, porque creo que tengo un amor 'correspondío'.

-Un amor correspondido. ¿Me puede explicar eso?

-Que mi amor por el tatuaje creo que es correspondido, que creo que es lo mío.

-De hecho, le veo muy tatuada en uno de sus brazos. ¿Quién se lo ha hecho?

-Este me lo hice en 'La mar de tinta', donde me lo hicieron. Les llevé yo el diseño, porque yo ya tenía claro qué es lo que quería; además, yo soy carnavalera también.

-Ahora iremos a eso. Pero explíqueme sus tatuajes antes.

-Yo les llevé el diseño y les dije que quería estas dos caretas [y se señala el brazo]. Lo llevé en foto; tiene ahí el logo del Falla. Como mi hermano también sale en carnaval, pues dije, 'quiero que una sea una niña, otra que sea un niño. Y aquí la primera vez que canté en el Gran Teatro Falla'. Y ya está. Y después este otro sí ya me lo he hecho yo solita y que pone 'Hércules, la fuerza del gaditano y del andaluz'.

Tatuajes. El primero de ellos, el superior, pertenece al brazo de Irache, mientras que los otros dos son algunas de sus primeras creaciones. L. V.

-Ya que estamos con el Carnaval, acabemos de entrar en él. Este año ha salido en 'La Chulita', semifinalista. ¿Cómo fueron sus inicios?

-'Po' mira, mi familia siempre ha sido carnavalera, la verdad; el marido de mi madre, mi padre... Siempre carnavaleros. Yo estaba de 'shica' en gimnasia rítmica. Y me encantaba, ¿eh? Pero llegó un momento que dije, 'mira, yo dejo la gimnasia rítmica porque yo lo que quiero es salí en una comparsa con los 11 años'.

-O sea, que comienza desde la base.

-Sí, yo vengo de infantil, sí. Y ya empecé a salir; ese año me lo pasé muy bien. Y mira que no nos llevamos 'na', ¿eh? Ese año fue una movida además; nos dejó 'tirao' el 'autó' una semana antes...

-Siendo unos niños.

-Siendo niños, sí. Jajaja. Claro, infantiles. Nos dejó el 'autó tirao' con media presentación 'hesha', ¿vale? ¡A una semana de Falla! Vino otro 'autó' y recuperó toda la comparsa como se pudo. Al final, acabamo saliendo y, al final, en la última cuarteta, 'contamo to' lo que nos había 'pasao'. Jajajaja. Podían pasar cuatro, pues nos dejaron fuera. ¡Pero nos invitaron a la 'finá'! Jajajaja. Yo me llevé un buen recuerdo porque me lo pasé bien. Después en carnavales yo no tuve en cuenta 'na' de lo que había pasado. Y ya está. Y ya empecé a 'meté' a mi hermano también porque él es carnavalero a 'partí' de ahí. Porque claro, tú cuando vas a cantar y esas cositas, pues a lo mejor al final de año, si te ha 'llevao' un premio o algo, te has 'llevao' derecho de imagen, no sé qué, pues a lo mejor repartes, yo qué sé, 100 euros.

-¿En infantiles también?

-En infantiles también, sí. 120 euros fueron ese año. ¿Y te llevó algo? Sí, claro. ¿Qué pasa? Que a mi hermano no le gustaba el 'cannavá', en verdad. Y ahora él sale con el Carapapa y 'to', ¿eh?

-Olé. ¿Cómo se llama?

-Dani, el caja. El 'marío' de mi madre salía antes con Martínez Ares, y ahora con el Carapapa también, que es el guitarra. Angelín se llama, Antifaz de Oro ya y 'to'. ¿Qué pasa? Que él me decía, como a él no le gustaba el 'cannavá', mi hermano me decía, '¿pero a mí me van a pagá?'. Y yo, 'que sí, que te van a pagá'.

-¿Eso en infantiles?

-Eso en infantiles, jajajaja. Y por eso 'empesó' a salí en 'cannavá'. Jajaja. Él me saca casi dos años.

-Jajajajajaja. 'Normá', joe.

-'Po' al final, él se envició tanto al 'cannava' y le gustó tanto que, ya 've'.

-Bueno, ¿y qué tal su debut en adultos con 'La Chulita'?

-'Po' la 'verdá' es que... A mí me gusta más la cantera. Yo me lo he 'pasao' muy bien y a mí me han 'acogio mu' bien y... 'To' lo que tú 'quiera'. Pero es 'verda' que no son el mismo rollo la cantera que adulto.

-¿En qué sentido?

-Yo qué sé. En la cantera tú estás cantando hoy con fulanito y el año que viene es tu rival, pero te vuelves a ir a con él o con ella a 'cantá'. Es otro ambiente; son niños.

-Vamos, que la competencia lo daña todo.

-Hay muchísima más, sí.

-Mal rollo se puede decir...

-Sí. Muchísimo más mal rollo. Entre agrupaciones..., entre, no sé, el ambiente es otro totalmente distinto. En juveniles eso no te digo que no pueda 'pasá' pero hay que buscarlo para que te pase. El ambiente es otro totalmente más amable. Yo lo he 'hablao' con mi hermano. Sinceramente, no es que sea una mierda el concurso porque no lo es, pero sí que son rollos muy distintos. Mi hermano también me lo dice. 'Ojalá estuviéramos todavía en la cantera'. Y sí, si yo estuviera 'toavía' en la cantera me encantaría 'seguí'. Yo veo a mi amiga, que mi amiga tiene un año menos que yo y este año sí salía en juveniles, y le decía: 'quilla, en verdad, ojalá estuviera yo ahí también'. Porque después de 'cantá' en el Falla, te 'va pa' La Caleta y te 'pone' ahí a 'cantá' con 'to' los grupos que han 'cantao' contigo ese día en el Falla.

-¿Y va a seguir el año que viene?

-'Po' mira, mi intención no es parar. es seguir saliendo. ¿Pero qué pasa? Que como este año tú ya 'ta enterao'... Bueno, 'sa enterao to Cádi'.

-Jajajajajajaja Grande mi amigo Rubén y su exclusiva.

-Bueno, por lo que se 'vave' un parón bueno. Pues entonces me lo voy a tomar como para seguir formándome en los tatuajes. Es lo que yo creo que voy a hacer porque tiempo hay de salir. Ya sea el año que viene, el siguiente; tiempo yo tengo. Entonces, no me preocupo.

-Está en lo mejor de la vida. ¿Qué planes tiene o cómo quiere vivirla en un corto medio plazo si todo le va saliendo medianamente bien?

-Lo que me quieres decir es si abro mi estudio, ¿no?

-Pues sí. ¿Dónde sería? ¿Dónde cree que puede haber más caldo de cultivo para emprender y, sobre todo, dónde cree que podría estar su felicidad?

-Sí. A ver, yo creo que para hacer tatuajes, realmente fuera. Realmente fuera es donde hay más gente.. Al fin y al cabo, España es 'mu shica'. Ya no es 'Cádi', ya es España.

-Pensando a lo grande. ¿Se iría fuera de España?

-Es la idea, sí.

-¿Y cómo lleva los idiomas?

-Yo bastante 'regulera', voy coja. La verdad, pero bueno, 'to' es ponerse. Pero 'pa' yo 'sé feli', yo tengo que 'está' aquí. A mí me gustaría irme fuera unos años y 'coge' experiencias y 'viví' cosas nuevas y 'to' lo que tú quiera, pero mi vida, cuando yo piense en familia en unos años y 'to' eso, lo que me gustaría, sería vivir en 'Cádi'.

-Entiendo, entiendo. ¿Pero dónde puede situar su inicio laboral en el que se dé el arranque gordo?

-El arranque gordo me gustaría que fuera fuera. Y ya después volverme 'pa' acá. Porque yo siento que aquí es donde yo lo voy a echar de menos. Yo soy 'mu gadita' y echaría de menos esto. Seguro. Voy a estar afuera y voy a 'desí': 'Dio'.

-Pues con eso nos quedamos. Mucha suerte en el camino y que lo dibuje lo mejor que pueda y le salga bonito.

-Y tú que lo veas. Muchas gracias.

