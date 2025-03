Introspección y comunidad en el primer TEDx Cádiz Women

Gran acogida el pasado viernes en el Centro de Arte Flamenco de la Merced con la la celebración de la primera edición de TEDx Cádiz Women. Desde la organización han agradecido «la gran respuesta por parte del público. Fueron muchas las personas interesadas en disfrutar de este evento que esperamos repetir cada año, pues el resultado nos ha dado un gran impulso para continuar en este camino».

Una experiencia que se ha señalado como «transformadora» en la que conferenciantes y asistentes se han convertido en participantes de un día especial enfocado en la introspección, pero también destinado a la historia gaditana y sus raíces con el fin de encontrar nexos para pasar a la acción.

La programación contó con ponencias y performances, en la que participaron personas apasionadas, lideres empresariales, escritores, investigadores, deportistas de élite, artistas, que destacan por su actitud frente a la vida y por su aptitud con la intención de transmitir sus conocimientos en campos específicos.

Reconectando raíces con futuro

En definitiva, fue un espacio donde se compartieron nuevas ideas que inspiraron a un generoso público. Desde la misma organización han hecho especial hincapié en «poder descubrir una parte de nosotras y de los demás gracias a estos eventos que construyen comunidad y generan un impacto positivo. No no podemos quedar quedar paradas. No nos podemos quedar esperando. Tenemos que aprovechar con este tipo de experiencias transformadoras».

El lema del evento fue 'raíces con futuro', con el objetivo de ser capaces de fusionar cosas tan importante «como nuestra esencia, nuestra historia». Una jornada que estuvo marcada por las ganas de progresar -juntas y juntos- compartiendo ideas y viviendo una experiencia con un toque distinto.

