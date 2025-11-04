Los gatos del cementerio de San José de Cádiz se mudarán a la Zona Franca

El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado los preparativos para trasladar la conocida colonia felina del antiguo Cementerio de San José a una nueva ubicación en la Zona Franca. El objetivo es garantizar el bienestar de los animales y permitir el avance de las obras de remodelación en el terreno.

Según ha explicado este martes el concejal de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, el nuevo espacio se situará en una parcela municipal próxima al tanatorio de Servisa, que ha sido considerada «el lugar más adecuado para acoger a los más de ochenta gatos que actualmente viven entre los muros del cementerio».

Asimismo, Teruel ha detallado que el terreno está siendo acondicionado para cumplir con los requisitos de bienestar animal establecidos por la legislación vigente. «El traslado no será inmediato, se realizará de forma progresiva, con un periodo de adaptación de unos seis meses para evitar estrés o desorientación entre los felinos». El proyecto será financiado con fondos municipales, aunque el Ayuntamiento no ha especificado aún la cuantía total de la actuación.

Alternativa para conciliar el avance urbanístico con la protección animal

Este movimiento también responde a un problema práctico: la presencia de la colonia estaba retrasando las obras de recuperación del recinto funerario, por lo que se optó por buscar una alternativa que conciliara el avance urbanístico con la protección animal.

Por otro lado, el consistorio tiene previsto volver a licitar el contrato del servicio de control y atención de las colonias felinas, después de que el anterior proceso quedara desierto.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Cádiz ha dejado claro que refuerza su compromiso con la gestión ética y responsable de las colonias felinas, un asunto que ha generado especial sensibilidad entre los colectivos animalistas y vecinos de la ciudad.