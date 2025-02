Félix Bolaños, sobre la guerra PSOE-Sumar por el SMI: «Bendito debate»

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes la subida del 4,4% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, y que queda fijado hasta los 1.184 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas, o hasta los 1.381 euros brutos mensuales si se percibe en 14 pagas, con las pagas extras prorrateadas. El salario fijo anual asciende a 16.576 euros brutos. No obstante, esta subida ha generado polémica y ha desatado una crisis interna entre PSOE y Sumar, ya que el SMI no estará exento de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Yolanda Díaz, en una comparecencia ante los medios de comunicación, llegó a manifestar que se había enterado de esta medida «por la prensa» y que desde el ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero no se les había informado, a lo que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, respondía que «eso no es así». Fuentes consultadas por ABC aseguraban incluso que algunos ministros socialistas se informaron de la medida tomada por el Ejecutivo por la prensa y no por sus propios compañeros de partidos, mientras que desde el PSOE critican el «populismo parlamentario» de Sumar, y pedían incluso a Yolanda Díaz que explicase «por qué el año pasado sí defendía que el SMI no estuviera exento de tributación al IRPF».

Una guerra abierta entre los dos socios de gobierno, y en la que ha intentado, al menos, poner algo de paz el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la IV Reunión Ministerial de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado que se celebra este viernes en Cádiz. Cuestionado por las discrepancias con el socio de Gobierno, respondía que ha sido un «bendito debate».

«Hemos subido tanto el SMI que hay parte de los perceptores que tienen que pagar parte de la subida a Hacienda», mientras que «el debate con el gobierno anterior era un salario mínimo tan bajo que lo único que estaba en cuestión era si los últimos días de mes se podía llenar la nevera».