El Eurovelo, una ruta ciclista sin ruido

Llenar las ruedas, coger el casco y sacar la bicicleta. En verano hay muchos planes que hacer en la provincia pero uno infalible es dar un paseo en bici. Y una de las rutas esenciales es la del Eurovelo 8, 5.900 kilómetros de carril bici que conectan Cádiz con Atenas. En la provincia de Cádiz se encuentran los 14 primeros tramos de la larga ruta, un recorrido que bordea la costa y que saca a relucir el potencial paisajístico de un punto del mapa que brilla por sí mismo. Cádiz es harina de otro costal y subido a una bicicleta es otra manera de disfrutarla, y de re-conocerla. Playas, acantilados, marismas, pinares... Todo, en escasos kilómetros.

Cientos de personas a pie o a dos ruedas recorren algunos de los tramos de la vía europea cada día. El Eurovelo en Cádiz, cuya inversión alcanzó los 24 millones de euros, ha logrado conectar municipios de una manera más sostenible, como es el caso del tramo que une Chiclana con San Fernando. Las pasarelas que salvan los diferentes caños permitieron que runners, paseantes y aficionados a la bicicleta disfrutaran de 5,4 kilómetros repletos de historia salinera, aves y tranquilidad. Para los chiclaneros, la ruta comienza en el recinto ferial; para los isleños, en el puente La Vaera. Pasear por allí es una de las mejores maneras de salir de la vorágine de estrés a la que estamos sometidos, pasear por allí es sinónimo de reconectar con el presente. El reclamo de las aves, el olor de las salinas y, sobre todo, el paisaje lo hacen todo; tan solo hay que dejarse llevar y disfrutar del momento.

El primer tramo del Eurovelo 8 se inauguró el 12 de abril de 2024, en una mañana de levante gaditano. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, recorrió en bicicleta los 8 kilómetros que separan Cádiz de San Fernando junto al alcalde de Cádiz, Bruno García; la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz; Mercedes Colombo, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez; y el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, además del delegado provincial de Sostenibilidad y Medio ambiente, Óscar Curtido. En la presentación el alcalde de la localidad gaditana destacó que el parque natural es clave y la obra se ha llevado a cabo respetando de manera escrupulosa todo los dictámenes medioambientales; sin embargo, un año después la imagen de la pasarela de manera no es la más adecuada debido a su ubicación.

A la altura de la Ventorrillo El Chato, las dunas móviles, que se desplazan de manera natural, han invadido diferentes tramos del carril bici, lo que provoca que los ciclistas se tengan que bajar para evitar caídas. «El Eurovelo toma por partes por los que hay arena, la duna se está comiendo parte del camino y bueno, no es un problema: te tienes que bajar la bici unos segundos», resta importancia Germán Martínez (@germenviajero en redes sociales), quien sabe mucho de lo que habla cuando le preguntan por el EuroVelo. Él, subido a su bicicleta, cumplió el reto de llegar hasta la capital griega desde Cádiz. No obstante, la zona en la que se erigió el proyecto, y que tuvo una inversión de más de 2 millones de euros y gracias a los fondos europeos obtenidos a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI), requiere un mantenimiento rutinario para garantizar el paso de bicicletas por el carril bici.

francis jiménez

«El sendero sufre continuas alteraciones de tapado de arena, destapado; en fin, un desastre», lamenta Lola Illescas, de Ecologistas en Acción, quien considera que es «incomprensible» que la Junta haya ejecutado una vía para ciclistas sobre el sistema dunar. Lola valora positivamente la idea del proyecto del EuroVelo. «Es una buena idea, indudablemente. Es una cosa que como infraestructura aplaudimos para el transporte en bicicleta y como deportistas». Subida a su bicicleta eléctrica, suele pedalear por del tramo que conecta Chiclana y San Fernando por el Parque Natural Bahía de Cádiz. «Cojo mucho el Eurovelo, dirección Chiclana-San Fernando, por la Bahía, este mismo domingo he estado por ahí, y es una gozada de espacio, la verdad», reconoce.

Por su parte, Germán desvela un punto a mejorar: la señalización. «A veces la señalización no es la mejor posible y no es suficiente para orientarte. Y, en mi opinión, eso es un problema. Es decir, si no te puedes orientar fácilmente y tienes que tirar de GPS, pues, ¿de qué sirve que esté indicado?», expresa el chiclanero, quien apunta uno de las mejores travesías para disfrutar en bici. «De El Palmar hasta Barbate, a mí me encanta. Esa zona me parece que está genial, hasta con un carril bici separado de los coches, con un color diferente... Está guay la subida esa al final de la Breña es impresionante, es muy bonita», concluye.

La provincia de Cádiz es rica por muchas cosas, entre ellas, por la diversidad de sus paisajes. Todos dignos de disfrutar y valorar, en sintonía con la naturaleza.

El EuroVelo 8

En España, la ruta de 1.700 km, recorre toda la costa mediterránea, desde Cádiz al paso de La Junquera atravesando ciudades como Málaga, Murcia, Valencia, Barcelona.

Saliendo de territorio nacional, EuroVelo 8 recorre países como Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania y llega hasta Grecia. En su tramo final, Eurovelo salta a la costa turca para después realizar un recorrido circular de 638 km por la isla de Chipre.