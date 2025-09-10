Una escultura para rendir homenaje a un emocionado Juan Villar

La ciudad de Cádiz ha inmortalizado a uno de sus referentes en el mundo del cante flamenco. Juan Villar ya tiene una estatua en el paseo Fernando Quiñones que se ha inaugurado este miércoles en un momento lleno de emoción para el cantaor. La obra ha sido realizada por el también artista gaditano Manuel Jesús Sánchez Parra.

Familia y amigos no quisieron perderse un momento tan cargado de sentimiento y arroparon a Juan Villar en un día tan importante. Por parte del gobierno municipal, el alcalde, Bruno García y la delegada de Cultura, Maite González, tampoco quisieron perderse este homenaje.

El cantaor no pudo evitar las lágrimas al ver la escultura que ya lo ha hecho inmortal para la memoria de la ciudad de Cádiz. Posteriormente, llegó el momento de los discursos. El alcalde aseguró que «en la cultura tienen que darse varios elementos. Un elemento es el enclave, el lugar. Este, vamos a decir, que es el mejor». Continuó Bruno hablando del segundo elemento para que se produzca la magia, «el pellizco, lo que uno lleva dentro». Por último, Bruno García destacó que lo más importante «es que estén las personas. Las que lo sienten, que es su pueblo que está aquí y la que lo hace posible».

