Enésima confrontación política entre PP y PSOE por el nuevo hospital de Cádiz, y de nuevo sin solución a la vista

Enésima confrontación entre el Partido Popular y el PSOE sobre el nuevo hospital de Cádiz. El pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Cádiz ha sido escenario de un debate que ha superado la hora de duración, con dos propuestas en el orden del día, una del equipo de gobierno instando al Ministerio de Hacienda a acordar con el Consistorio la venta o cesión del solar, propiedad de Zona Franca para la construcción del nuevo hospital, y otra propuesta del grupo socialista instando a la Junta de Andalucía a agilizar los trámites para hacerse con el solar en el que se ubicará el futuro Hospital de Cádiz.

Pleno de abril del Ayuntamiento de Cádiz Antonio Vázquez

Han sido varias semanas de cruce de acusaciones entre el Partido Popular, que gobierna en el Ayuntamiento de Cádiz y en la Junta de Andalucía, y el PSOE, con el control de la Zona Franca. La administración regional afirma tener 500 millones de euros para construir la infraestructura, el Consistorio está dispuesto a pagar los 12 millones de euros que pide Zona Franca y ceder el suelo posteriormente a la Junta, y desde el PSOE no están dispuestos a malvender el solar, adquirido en su momento por el Consorcio por 9 millones de euros.

Dos propuestas encima de la mesa para atajar la problemática del nuevo hospital de Cádiz, más de una hora de debate, enésima confrontación, y de nuevo, sin una solución a la vista.

El alcalde Bruno García ha defendido que «la Junta quiere invertir en el nuevo hospital», pero «hay una barrera» que no es otra que no tiene a su disposición el suelo para construir la infraestructura. Desde el Consistorio han planteado diferentes escenarios, como «la cesión del suelo, como ha hecho Zona Franca en Barcelona con dos solares para que se construyan 1.900 viviendas protegidas», una opción «que no planteamos porque no queremos que la Zona Franca regale nada, solo que lo vendan». Otra opción que se ha planteado «es que el suelo lo compre la Junta, pero como ustedes saben la Junta por concepto no compra suelos porque dedica su esfuerzo a construir infraestructuras y a los recursos humanos en sanidad o educación». Aunque, «la opción viable es que el Ayuntamiento adquiera ese suelo, esta es la solución, y por eso hemos estado un año proponiendo soluciones a Zona Franca para adquirir el suelo y cederlo a la Junta».

«En nuestra propuesta hemos dejado claro que nos adaptamos a las necesidades de Zona Franca, con todas las garantías legales para que esto salga bien», ha insistido el regidor.

El alcalde ha concluido su primera intervención alegando que «nos sentemos las tres administraciones, encerrémonos en algún lugar y hasta que no tengamos una solución no salgamos», una solución que, en palabras de Bruno García se basa en que «el Ayuntamiento adquiera el suelo y lo ceda a la Junta, esa es la solución, es bueno para Zona Franca, el Ayuntamiento y la ciudad de Cádiz».

«Nadie puede pensar que la Junta vaya a invertir 500 millones»

Los dos partidos de la oposición han cargado duramente contra el alcalde. David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha reconocido que «me da hasta coraje debatir sobre esto», porque «es mentira que se vaya a construir el nuevo hospital».

De la Cruz ha afirmado que «el problema no es el suelo, para la Ciudad de la Justicia hay suelo desde hace cinco años y aún no se ha hecho. El problema no es el dinero que cuesta el suelo, son los 500 millones, la Junta no se va a gastar 500 millones en Cádiz ni en 500 años«.

«No sé por qué hablan de esto ahora, aquí no va a haber un nuevo hospital», cuando «las urgencias están colapsadas, no tenemos profesionales» y «mientras usted sea alcalde no va a haber hospital».

Por su parte, Óscar Torres, portavoz del PSOE, ha recordado que «Zona Franca no puede construir viviendas» ante las anteriores propuestas del equipo de gobierno «de la cesión de parte del solar para la construcción de un rascacielos de 26 plantas que era inviable» o «la cesión del solar del colegio Adolfo de Castro para que Zona Franca haga pisos y compense el coste del solar del hospital». En Cádiz «solo puede construir viviendas PROCASA y AVRA», mientras que «construir viviendas no está en la razón social de Zona Franca».

«Nadie puede pensar que la junta vaya a gastar 500 millones de euros si no va a pagar 12 millones por adquirir el suelo», ha defendido Óscar Torres.

Esta primera propuesta ha sido cerrada con la intervención del propio alcalde. «Yo he vivido una primera fase donde vi una actitud en positivo por parte de Zona Franca, dijeron que consultarían con Madrid, y desde que se consultó con Madrid hemos visto una segunda fase con evasivas y barreras», por lo que «pido que se dejen los intereses políticos». Finalmente, la propuesta salió adelante con los votos del equipo de gobierno, que tiene mayoría absoluta.

«Podemos llegar a una solución»

El debate ha continuado en la propuesta del PSOE en la que se insta a la Junta de Andalucía a agilizar los trámites para hacerse con el solar en el que se ubicará el futuro Hospital de Cádiz. Óscar Torres ha recriminado al alcalde que «me gustaría saber sobre qué partida presupuestaria tiene usted pensado sacar los 12 millones de euros para pagar a Zona Franca. ¿Tiene usted la viabilidad jurídica de este Ayuntamiento para poder gastarse estos 12 millones de euros», y ha vuelto a criticar que «la Junta quiere gastarse 500 millones de euros en el hospital, pero no quiere gastar 12 millones de euros para adquirir los terrenos».

De nuevo, Bruno García ha lamentado que «me gustaría, que por una vez, entendieran la necesidad de que se pudiera llegar a un acuerdo», y ha lanzado un mensaje al PSOE: «Tienen la oportunidad perfecta, cedan el suelo sin perder nada, y a partir de ahí obliguen a la Junta a que construya el hospital».

«Estoy convencido de que con las herramientas que tiene el Ayuntamiento, la voluntad de Zona Franca, la voluntad de la Junta y nosotros como impulsores de este acuerdo, podemos llegar a una solución», ha insistido el alcalde.

El debate lo ha cerrado el portavoz socialista, Óscar Torres, que ha presentado un informe del año 2012, un informe de la propia Zona Franca, «cuando era delegado Jorge Ramos, el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy y el ministro de Hacienda era el señor Montoro. Ahí se hizo un informe en el que se viene a decir que la única administración que puede construir el hospital es la Junta de Andalucía».

«El chiringuito se le cae. Ni el gobierno de España actual, ni el ministerio de Hacienda actual, ni Zona Franca van a ser un freno para que se pueda construir el nuevo hospital», ha concluido Óscar Torres.