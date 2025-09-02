Emotiva visita del Nazareno de Cádiz a la residencia Micaela Aramburu

La peregrinación extraordinaria de la imagen del Nazareno de Cádiz sigue llevándose a cabo en la ciudad, recorriendo distintos templos de la capital gaditana entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre de este año.

La Imagen ha recorrido la ruta entre la Parroquia de San Servando y San Germán con la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto. La programación comenzó a las 09.00 horas con la celebración de la primera Eucaristía en San Servando y San Germán. Posteriormente, a las 12.00 y 17.00 horas, el templo acogió nuevas misas antes de la marcha del Nazareno de Cádiz.

Además se ha producido la develación del azulejo a Jesús Nazareno en la Parroquia de San Servando y San Germán por su visita. Han hecho los honores la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, el hermano mayor del Nazareno Jacinto Plaza y el párroco Juan Carlos Brea.

Visita de Jesús Nazareno a la residencia Micaela Aramburu Nacho Frade

A lo largo del recorrido se ha rezado el Santo Rosario, con música de capilla. A las 19.30 horas, el El Señor de Santa María ha pasado ante pase ante la Residencia de Mayores Micaela Aramburu. La llegada a la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto ha estado prevista a las 20.30 horas, completando así una nueva jornada de peregrinación por los templos de extramuros. Emoción a flor de piel y muchísimos devotos acompañando al Señor de Cádiz.

Durante la jornada, la Imagen ha estado acompañada por miembros de la corporación municipal como Maite González, segunda teniente de alcalde, y María Dolores Pavón, concejala de de Parques y Jardines, Participación ciudadana y la coordinación de Distritos, así como José Manuel Verdulla, delegado de Universidad y Educación, Movilidad y Concejalía de Hermandades y cofradías.

Este miércoles, quinta etapa desde Nuestra Señora de Loreto a Nuestra Señora de Lourdes en el barrio de Puntales

Peregrinación hacia Loreto de Jesús Nazareno Nacho Frade

