Emil Petrosyan, el armenio enamorado de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado uno de los vídeos promocionales de su campaña 'Buscamos enamorados de Cádiz'. Con ella, se insiste en que no se quieren turistas en general, sino visitantes que se enamoren de la ciudad y su idiosincrasia.

«Con esta campaña hemos querido invitar a la reflexión sobre el turismo que buscamos para nuestra ciudad», apuntaba la concejala Beatriz Gandullo. «Buscamos a enamorados de Cádiz que quieran disfrutar de nuestra ciudad, cuidarla y respetarla y siempre en convivencia con los gaditanos».

El primer enamorado es Emil Petrosyan, un armenio que vino de turismo a nuestra tierra y no se lo pensó dos veces. «Llegué en el año 2004 y finalmente me quedé, llevo 20 años entre Cádiz y Sevilla. Cuando aterricé en España no sabía nada de castellano y ya tengo hasta acento andaluz y gaditano», reconoce entre risas.

Esta es su historia.