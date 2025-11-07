Dos años de cárcel por delito de menudeo en Cádiz

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado parte de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que ha condenado a dos años de cárcel por vender pequeñas dosis de droga a terceros, denominado menudeo, en Cádiz capital. No obstante, el alto tribunal andaluz ha rebajado la multa impuesta de 1.400 euros a 500 euros.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en enero de 2023 cuando agentes de Policía sorprendieron en Cádiz capital hasta en dos ocasiones al acusado vendiendo pequeñas cantidades de droga (cocaína y hachís) a un tercero. Además, cuando fue detenido tras salir de su vivienda, en el mismo coche policial se desprendió de una tableta de 96 gramos de hachís.

Tras ser condenado por la Audiencia Provincial a dos años de cárcel por un delito contra la salud pública y una multa de 1.400 euros, el acusado presentó un recurso ante el TSJA alegando error en la valoración de la prueba.

Por su parte, el TSJA ha entendido que la prueba practicada en el acto del juicio permitía al tribunal de instancia alcanzar la convicción racional de que el acusado realizó el hecho objeto de acusación sin margen de duda razonable, como exige su derecho constitucional a la presunción de inocencia, así como que «la apreciación probatoria que conduce a esa conclusión está a cubierto de la crítica rigurosa pero forzosamente extrínseca que permite el recurso de apelación y que el ulterior juicio de subsunción típica de la conducta es correcto«. No obstante, ha estimado parte del recurso en cuanto a la cuantía de la sanción, reduciendo de 1.400 a 500 euros.

