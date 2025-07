Disney+ aterriza en Cádiz con 'Invisible', una serie sobre bullying que destaca en el South Series Festival 2025

La III edición del South International Series Festival, que se celebrará en Cádiz del 12 al 17 de septiembre de 2025, refuerza su compromiso con las historias contadas desde Andalucía, ampliando la sección Sur, su sello más distintivo. Entre las novedades más destacadas de esta edición está «Invisible», la serie distribuida por Disney+ que aborda el acoso escolar con sensibilidad, crudeza y una producción andaluza.

«Invisible», dirigida por Paco Caballero y basada en la novela homónima de Eloy Moreno, llega a Cádiz de la mano de Áralan Films y Morena Films, y se cuela en la sección Sur por su profunda carga emocional y su fuerte vínculo con el talento andaluz. La historia, protagonizada por un niño de 12 años que afirma haber desarrollado el poder de la invisibilidad tras un accidente traumático, se convierte en una metáfora del silencio y el sufrimiento que rodea al bullying. Monstruos, pesadillas y un dragón simbólico acompañan este relato que no solo apunta al público juvenil, sino que interpela a toda la sociedad.

Además, el festival sigue impulsando el desarrollo profesional de series andaluzas en fase de creación y este año ha seleccionado cinco propuestas con sello andaluz y proyección internacional:

Programa Andalucía South Boost

-La última paloma, thriller policial de Luis Lloret y Nacho Lacasa.

-Postparty, dramedia de Celia de Molina.

-Correos y telégrafos, comedia rural estilo falso documental de Jacobo Palomo.

-Justa y Rufina, drama histórico con mirada millennial de Olga Navalón y Candela Cruz.

-El cantante, biopic musical sobre Miguel Ríos dirigido por Jorge Naranjo.

Todos estos proyectos se presentarán en sesiones de pitch ante agentes de la industria y competirán por el Premio al Mejor Proyecto y una Mención Especial, con el objetivo de impulsar su desarrollo.

Este septiembre, Cádiz volverá a convertirse en la capital del sur seriéfilo, acogiendo el festival en espacios emblemáticos como el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere y el Palacio de Congresos. Junto a los títulos andaluces, el público podrá disfrutar de producciones internacionales como Corbeaux (Canadá), What It Feels Like for a Girl (Reino Unido) o El Centro (Movistar+).

Como novedad, se incorpora este año el Premio «Ciudad de Cádiz», otorgado por un jurado ciudadano formado por representantes del carnaval, la universidad y el tejido creativo local. Un galardón que busca estrechar aún más los lazos entre el festival y la ciudad, destacando obras con valor artístico, social y capacidad para generar diálogo intergeneracional.

La edición de 2025 está producida por Womack Group, con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz, Mediterráneo Mediaset España Group como media sponsor, y el respaldo de entidades como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Writers Guild Foundation y el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA.