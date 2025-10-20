Cádiz celebra el Día de las Bibliotecas con talleres, literatura y arte local: consulta la programación

El Ayuntamiento de Cádiz celebra esta semana el Día de las Bibliotecas, que se conmemora el 24 de ocubre, con talleres, jornadas y charlas dirigidas principalmente al público infantil, además de la inauguración de un mural de la artista gaditana Gloria Garrastazul.

La Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz presenta un programa de actividades centrado en el uso responsable de la información y la comunicación y también en el fomento del hábito lector en los jóvenes, con una programación que se desarrollará sobre todo en la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz.

Este año, el lema propuesto por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro es 'Contra la desinformación: bibliotecas'. Con ello se busca destacar el papel esencial de las bibliotecas en la lucha contra la desinformación, contribuyendo a combatirla no sólo mediante el acceso a recursos fiables como libros, prensa o bases de datos especializadas, sino a través del uso responsable y crítico de las tecnologías de la información, desempeñando un papel clave como mediadoras del conocimiento y guía para los usuarios en la identificación y uso de fuentes contrastadas.

Programación en Cádiz

En Cádiz, el programa ha dado comienzo este lunes 20 de octubre con la intervención de la concejala de Cultura, Maite García González-Negroto en los encuentros que la asociación Foro Libre viene desarrollando semanalmente en el salón de actos de la Biblioteca.

Durante los días 22 y 23 de octubre, la cita será con la literatura infantil y juvenil, acogiendo la Biblioteca de Extramuros la celebración de las I Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil 'Cuéntamelo otra vez'. Estas están organizadas por la escritora Belén Pérez Daza y Ediciones Mayi, contando con la colaboración de las librerías Plastilina y Manuel de Falla, la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz, Orozú Teatro, la Universidad de Cádiz a través de los grupos de investigación HUM 748-Telos y HUM 141-IneDLL, y el Ayuntamiento de Cádiz a través de las bibliotecas municipales y su programa 'Cádiz, Ciudad de Libro'.

El objetivo de estas sesiones de reflexión en torno a la lectura es visibilizar la importancia de la lectura y de los agentes mediadores de lectura como son familias, educadores y creadores literarios.

El 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas, la jornada se iniciará a las 17,00 horas con actividades para niños y niñas de 4 a 12 años en la ludoteca de la Biblioteca Adolfo Suárez. Así, habrá el taller 'Cocina de cuentos: Chef Literario', para el que será necesario inscribirse de manera gratuita en biblioteca.adolfosuarez@cadiz.es ya que las plazas son limitadas.

A las 19,00 horas tendrá lugar la inauguración del mural que la artista gaditana Gloria Garrastazul ha creado para esta biblioteca, y que, de una manera transversal, pone en relación las artes plásticas y la lectura como una herramienta para el fomento lector y la visibilidad de los artistas gaditanos.

Posteriormente, a las 19,30 horas, se entregarán los premios 'Ratones de bibliotecas', con los que la Red de Biblioteca Municipales distingue cada año a las asociaciones, entidades y medios de comunicación por su labor y dedicación a la lectura y por la participación y difusión de las actividades de 'Cádiz, una ciudad de libro'.

En esta ocasión, los premios han recaído en la Asociación Amigos de Quiñones y Onda Cero Cádiz, además del premio Ratoncitos de Biblioteca para la Fundación Tierra de Todos por «su entusiasmo y participación« en los talleres de lectura infantil que se realizan en la Biblioteca de Santa María.

Por último, el jueves 30 de octubre la ONCE celebrará en la Biblioteca Adolfo Suárez, a las 19,00 horas, el 200 aniversario del sistema Braille. Con tal motivo, el subdirector de la DAP Jerez, Juan Antonio Simancas Torres, hablará sobre la historia de este sistema de lectura y escritura.

Todas estas actividades se enmarcan dentro del programa cultural 'Cádiz, una ciudad de libro', que pretende poner en valor el papel de las bibliotecas municipales como lugares de encuentro para el debate, la información y el conocimiento.